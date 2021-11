A redução de pequenos gastos ajuda a manter as contas em dia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 11 de novembro de 2021.

São Paulo,SP 11/11/2021 –

Entender o que é essencial no orçamento e cortar o consumo de itens supérfluos pode se mostrar um coringa no fechamento do mês.

Anotar cada consumo é o ponto inicial para entender o padrão e o valor que está sendo destinado para pequenos gastos. O cafezinho na ida ao trabalho, o lanche pedido na correria do dia a dia e até roupas e acessórios comprados sem necessidade podem ser usados para contornar dívidas, poupar e até investir o dinheiro. A organização financeira é o pilar para uma vida com maior liberdade.

Abaixo, tem-se algumas vantagens em reduzir gastos neste artigo feito para se estar sempre com as contas em dia:

A importância da diminuição de gastos

A compra de elementos banais pode trazer conforto a curto prazo, porém logo se mostra desnecessária na rotina, além de ser um fator de risco para manter as contas pagas. Não ter clareza sobre o que é ou não essencial no dia a dia é uma das principais armadilhas para gastos desenfreados. Com a pandemia do Coronavírus e o isolamento em massa, novos padrões de consumo foram criados. Segundo pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), o trabalho remoto trouxe um aumento de 25% para o orçamento dos lares brasileiros. Esta alta diz respeito a consumos básicos como alimentação e energia elétrica e reflete a importância de se ter controle das finanças em momentos de crise.

O impacto de pequenos despesas

O baixo valor monetário de alguns produtos podem torná-los um perigo no balanço mensal. Por vezes, a falta de inteligência emocional no ato da compra pode trazer consequências severas para o bolso e até acarretar o comprometimento de gastos fixos. Não parece, mas reduzindo apenas R$5,00 em gastos diários é possível economizar até R$1825,00 em um ano. Guardando um pouco mais, o montante conquistado pode ajudar a conquistar um objetivo há muito tempo almejado.

De que forma reduzir gastos

Para dizer não às despesas sem necessidade é interessante ter em mente quais itens são mais comuns no ranking de compras supérfluas. São eles: viagens que extrapolam orçamento, jogos, lanches fora de casa e por delivery, itens de beleza, bebidas alcoólicas e qualquer outro gasto realizado por impulso. Esses são apenas alguns exemplos de produtos comprados sem pensar, porém nada melhor do que criar a lista própria dos inimigos diários. Para isso é recomendado fazer um balanço dos últimos três meses para entender o padrão individual ou familiar de consumo, assim é possível estar mais preparado para resistir aos estímulos de propagandas e outras estratégias de marketing.

O Bullla utiliza o formato de Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), em que é possível investir emprestando dinheiro para quem precisa de crédito, com taxas diferenciadas de retorno.

Mais informações em https://www.bullla.com.br/

Website: https://www.bullla.com.br/