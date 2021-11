Tecnologia a seco ajuda indústrias a se aproximar de metas da Agenda 2030 da ONU

Compartilhe Facebook

11 de novembro de 2021.

São Paulo – SP 11/11/2021 – De acordo com a Ultra Clean Brasil, que completa 25 anos no país, a limpeza a seco de tubulações ajuda as indústrias a trabalhar de forma mais sustentável

Para trabalhar de forma mais sustentável, é preciso que o setor industrial modernize sua infraestrutura, conquistando mais eficiência no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados

Como as indústrias podem trabalhar de forma mais sustentável e, assim, colaborar com a conservação do meio ambiente? De acordo com a Agenda 2030 da ONU, para alcançar este objetivos é preciso que o setor industrial modernize sua infraestrutura, conquistando mais eficiência no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados.

No Brasil, a empresa Ultra Clean Brasil, com está completando 25 anos de atividades, percebe que muitas multinacionais vêm recebendo instruções da matriz para reduzir o consumo de água em até 50% até 2030.

De acordo com a empresa, as indústrias podem reduzir significativamente seu consumo diário de água se adotarem um método a seco de limpeza interna de tubulações de linhas de produção.

A limpeza interna de tubulações ajuda a evitar contaminantes como o biofilme bacteriano e o rouge (contaminação ferruginosa), que podem comprometer a qualidade do produto final, como alimentos, bebidas, cosméticos, etc.

“Para limpar linhas de produção, as indústrias chegam a consumir cerca de 500 litros de água por dia por cada linha. Agora imagine o consumo diário de grandes indústrias, que costumam operar com 20, 30 ou até 40 linhas de produção simultâneas”, destaca Bruno Ract, diretor de marketing da Ultra Clean. “Em uma indústria com 20 linhas de produção, por exemplo, esse total seria de 10 mil litros de água por dia, 3,65 milhões de litros de água por ano.”

Limpeza a seco – De acordo com a Ultra Clean, ao adotar um sistema de limpeza a seco de tubulações de envase, as indústrias conseguem reduzir em até 50% o consumo de água e de produtos químicos nesse processo. Isso por que o método a seco faz uma limpeza mecânica das tubulações, e a água e os produtos químicos só entram na etapa final, para arrematar o processo, ou seja, em quantidade muito menor.

A tecnologia disponibilizada pela Ultra Clean para a limpeza a seco de tubulações é o UC System. Desenvolvido nos Estados Unidos e há mais de 20 anos no Brasil, o método é utilizado para descontaminar mangueiras, tubulações e tubos utilizados nas linhas de produção industriais que transportam e envasam tanto produtos líquidos quanto os semissólidos.

“O sistema dispara em alta velocidade projéteis de espuma especial (patenteada) no interior de tubos, tubulações e mangueiras”, explica Ract. “Além de reduzir o consumo de água e de combater as contaminações, a alta pressão exercida pelos projéteis permite recuperar os produtos prontos que passam pela tubulação, sem desperdício.”

Assim, resíduos parados na tubulação após cada etapa de produção são recuperados e podem ser envasados. Já no método que utiliza exclusivamente limpeza com água e sanitizantes, os produtos são diluídos na mistura e, portanto, perdidos.

Segundo o gerente de marketing da Ultra Clean Brasil, o método também proporciona economia de tempo de setup (período de ajustes entre a produção de um item para outro), redução do volume de líquidos liberados para o tratamento de efluentes, e insalubridade zero para os operadores encarregados da limpeza das tubulações.

Com essas conquistas sustentáveis, as indústrias ficam cada vez mais próximas das metas estabelecidas pela Agenda 2030 da ONU.

Mais detalhes sobre a Agenda 2030 em: http://www.agenda2030.org.br/sobre/

Website: https://ultracleanbrasil.com.br/