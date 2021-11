Falta de logística integrada faz marcas perderem clientes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 12 de novembro de 2021.

Maringá, PR 12/11/2021 –

Pesquisas apontam que a falta de processos de logística integrada, como experiência ruim, demora na entrega e preço elevado do frete, faz clientes desistirem da compra e migrarem para a concorrência

Além de qualidade e bom preço, os consumidores têm buscado boas experiências no processo de compra. Para atender essa necessidade, surgiu a logística integrada, que tem um papel fundamental no fortalecimento da marca e na fidelização do cliente. De acordo com uma pesquisa apresentada em um artigo do portal Terra, 50% dos consumidores tendem a migrar para marcas concorrentes após uma experiência ruim. Além disso, 74% tornam-se fiéis a marcas que oferecem um bom atendimento.

O tempo de entrega e o valor do frete também são fatores que devem ser levados em consideração. Um levantamento feito pela Manhattan Associates apontou que 63% dos consumidores abandonam o pedido em lojas virtuais se a entrega levar muito tempo, e que 74% deles já desistiram de efetuar a compra por causa do preço do frete.

Esses problemas podem ser resolvidos através de uma boa logística integrada – processo que busca aprimorar a comunicação com o público, reduzir gastos e otimizar processos através da tecnologia, alcançando assim melhores resultados. Essa logística costuma ser dividida em três áreas: administração de materiais, movimentação de materiais e distribuição física.

Administração de materiais

É a área que trata das operações relacionadas ao gerenciamento das compras e ao fluxo dos insumos. É responsável pela negociação com fornecedores, administração do transporte, garantia do controle de qualidade, armazenagem dos materiais e controle do estoque. Os objetivos desse setor são: redução de custos, minimização de riscos, flexibilidade dos serviços e alcance de um alto nível de ECR (Resposta Eficiente ao Consumidor).

Movimentação de materiais

Essa área é responsável pelo transporte e abastecimento eficiente de insumos e produtos através de planejamento, segurança e automação. Dessa forma, a empresa consegue otimizar os processos de recebimento, carregamento e controle de inventário, além de minimizar desperdícios e reduzir o tempo de envio das mercadorias.

Distribuição física

A área de distribuição física é responsável por levar os produtos aos pontos de distribuição ou ao consumidor final, gerenciando fretes e transportes. Como lida com os clientes, é a área que mais tem influência nos resultados da empresa, por isso, precisa garantir qualidade, agilidade e bom preço.

O CEO da Digimax AdTech, Danilo Jacomel, explica que uma logística integrada é mais do que o controle de processos. “Quando a empresa tem um bom funcionamento logístico, além de entregar boas campanhas, consegue ter sucesso na pós-venda através da satisfação do cliente. Para isso, é preciso proporcionar mais do que uma boa entrega, oferecendo também, por exemplo, a possibilidade de agilidade e segurança em eventuais trocas, proporcionando mais satisfação ao consumidor”, diz o especialista.

Website: https://www.digimaxbrasil.com.br/