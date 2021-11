Shopping Prado Boulevard promove um mês de atividades físicas gratuitas

Compartilhe Facebook

12 de novembro de 2021.

Campinas, SP 12/11/2021 – Um mês para participarem de modalidades esportivas para que possam conhecer, se identificar, construir e complementar suas rotinas de exercício diárias

Em parceria com academias de Campinas e Valinhos, o Shopping Prado Boulevard promoverá, durante o mês de novembro aulas de Muai Thay, Crossfit, Treino Funcional e Fitdance

Abertas e gratuitas aos moradores de Campinas e região que se inscreverem previamente, as aulas fazem parte da campanha Prado em Movimento, desenvolvida em parceria com as academias SmartFit, CT Matias Fight, Etto Crossfit e com o professor de Fitdance, Bielinho Lima e tem como objetivo incentivar e estimular a prática da atividade física.

“Criar o hábito de se exercitar é um movimento importante para a saúde física e mental de todos nós, então surgiu a ideia de criar a campanha Prado em Movimento, em um mês onde apresentaremos aos participantes algumas modalidades de práticas esportivas para que possam conhecer, se identificar, construir e complementar suas rotinas de exercício diárias”, diz João Paulo Malandrin, coordenador administrativo do Shopping Prado Boulevard.

As aulas serão realizadas nos dias 6, 13, 20 e 27 de novembro, aos sábados, a partir das 10h, exceto a aula de Muai Thay que será no primeiro sábado (6) às 16h, no estacionamento coberto do piso térreo do shopping. Os alunos interessados deverão baixar o aplicativo do shopping para concorrer a vários brindes em parceria com lojistas e também para se inscrever nas aulas previamente, visto que as aulas terão capacidade máxima de alunos, em respeito as medidas sanitárias necessárias e o distanciamento mínimo obrigatório.

Serviço

Prado em Movimento

Datas:

6 de novembro – Muai Thay / CT Matias Fight,

13 de novembro – funcional / Smartfit

20 de novembro – CrossFit / Etto Crossfit

27 de novembro – Fitdance / Bielinho Lima

Horário no dia 6 de novembro: 16h

Horário nos dias 13, 20 e 27 de novembro: 10h

Local: Shopping Prado Boulevard (estacionamento – piso térreo)

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Website: http://www.pradoboulevard.com.br