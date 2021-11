Align Technology abre 114 vagas de emprego na América Latina

Compartilhe Facebook

12 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 12/11/2021

Align Technology, empresa por trás do sistema Invisalign, anuncia a abertura de 114 oportunidades de trabalho na América Latina. Os cargos são principalmente nas áreas de suporte clínico, vendas e marketing e refletem os movimentos da empresa para expandir suas operações na América Latina e atender às necessidades de ainda mais clientes em toda a região.

A Align Technology, Inc. (“Align”) (Nasdaq: ALGN), empresa que projeta, fabrica e vende o sistema Invisalign de alinhadores transparentes, scanners intraorais iTero e software exocad CAD / CAM para ortodontia digital e odontologia restauradora, anuncia hoje a abertura de 114 oportunidades de trabalho na América Latina. Os cargos são principalmente nas áreas de Suporte Clínico, Vendas e Marketing e refletem os movimentos da empresa para de expandir as operações na América Latina e atender às necessidades de ainda mais clientes em toda a região.

A maioria das oportunidades de trabalho está no Brasil, onde a Align foi certificada como “Great Place To Work” pelo ranking GPTW Brasil e reconhecida como uma empresa cujos funcionários trabalham juntos para desenvolver tecnologias, ferramentas e opções de tratamento inovadoras para ajudar os profissionais de odontologia com os tratamentos.

Além do Brasil, também foram abertas oportunidades de trabalho no México, Colômbia e Chile. O processo seletivo já está disponível e, para se inscrever, os interessados ​​podem acessar https://jobs.aligntech.com/jobs.

“Vemos, na América Latina, uma oportunidade importante de crescimento e expansão no setor de odontologia digital – estima-se que, no Brasil, cerca de 1 milhão de casos ortodônticos são iniciados anualmente e que cerca de 20% dos dentistas do mundo atuam no país, onde estamos há quase cinco anos. Nosso objetivo é continuar a fornecer aos doutores treinados pela Invisalign tecnologia e soluções de planejamento de tratamento ortodôntico para ajudar a transformar o sorriso de seus pacientes”, explica Ritesh Sharma, vice-presidente e gerente geral da Align Technology, LATAM.

Mercado odontológico no Brasil

A Align Technology, empresa por trás do sistema Invisalign, foi pioneira no mercado de alinhadores transparentes há mais de 24 anos e inaugurou o escritório no Brasil em 2017. Como segundo maior mercado mundial de intervenções cosméticas, o país representa um enorme potencial de crescimento para a empresa. O Brasil é um mercado importante em crescimento dinâmico não só para a Align, mas para a indústria odontológica em geral – o país deve ser o terceiro maior mercado no segmento.

Recentemente, Align atingiu a marca de 11,6 milhões de pacientes Invisalign em todo o mundo. Hoje, mais de 210 mil doutores em mais de 100 mercados ao redor do mundo usam o sistema Invisalign e os scanners iTero para tratar diferentes casos – de simples alinhamento dentário a correções complexas, crianças a adultos, ortodontia a tratamentos restauradores multidisciplinares.

Website: https://jobs.aligntech.com/jobs