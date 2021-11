Nesta semana os bastidores da produção cultural ganham os holofotes

Compartilhe Facebook

16 de novembro de 2021.

Uberlândia-MG 16/11/2021

Evento Retaguarda em Cena vai apresentar grandes trabalhos e irá debater sobre o que é realizado “atrás dos palcos”, nos próximos dias 17, 18 e 19.



Apresentações artísticas sempre ganham os holofotes, quando são apresentadas ao público. Todavia, os processos e métodos que ficam atrás das cortinas, nas coxias e fora dos palcos passam despercebidos da plateia, que não imagina o esforço demandado por uma grande equipe, que fica na retaguarda para sustentar shows diversos, peças teatrais, musicais, etc. Pensando nisso, a Troupe Produções em parceria com o programa de extensão Projeto Escambo da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, realizará, nos dias 17, 18 e 19 deste mês, a primeira edição da Mostra Retaguarda em Cena – Mostra de boas práticas, processos e métodos de apoio na produção artístico-cultural.

A programação, que é totalmente gratuita, já foi divulgada e as inscrições estão abertas. O evento contará com a participação de profissionais da produção cultural de Minas com cases de sucesso como: Rômulo Avelar, Gilma Oliveira (Grupo Galpão), Dilson (Campanha de Popularização do Teatro), além de palestras mais técnicas com os curadores do evento Felipe Amado e Kátia Bizinotto. Haverá ainda oficinas relacionadas à gestão, escrita de projetos e prestação de contas e também uma roda de conversa, com a presença dos grupos teatrais do interior do estado: Cia Teatral Confraria Tambor, Casa do Beco, Teatro da Pedra e Grupontapé.

Uma das atividades mais esperadas será a apresentação dos trabalhos selecionados pela Comissão Científica da Mostra, que ficou sob a coordenação do Professor Dr. Narciso Telles e contou ainda com as pesquisadoras e profissionais da área: Camila Amuy, Karina Silva, Kátia Bizinotto e Kátia Lou. Segundo o professor Dr. Narciso Telles “as expectativas foram alcançadas para uma primeira edição, pois foram recebidos 11 inscrições de trabalhos consistentes de sete estados brasileiros (MG, MA, BA, SP, RJ, RO, RS) e a apresentação será realizada no primeiro dia da Mostra (17/11), das 14 às 17 horas pela plataforma Zoom e transmitida também pelo YouTube.

Sobre a Mostra

A Mostra foi criada com o objetivo de promover o desenvolvimento de profissionais e artistas que desempenham as funções burocráticas e de apoio técnico e logístico para a viabilização de espetáculos e funcionamento de espaços culturais e, para tanto, conta com uma parte científica e outra com atividades formativas.

As pessoas interessadas em participar das atividades, podem fazer as inscrições gratuitamente na plataforma even3, por meio do link https://www.even3.com.br/retaguardaemcena. As vagas para as oficinas são limitadas e será realizada via Zoom, já as demais atividades serão transmitidas pelo canal do Grupontapé no YouTube, no entanto, para aqueles que desejam receber certificado deverá realizar inscrição em cada atividade, pois haverá controle de presença. Os certificados serão emitidos pela Universidade Federal de Uberlândia.

Com a produção do Grupontapé, Cia. de teatro da cidade de Uberlândia-MG, e sob a curadoria da atriz e advogada Kátia Bizinotto e Felipe Amado, ex-superintendente de fomento da Secretaria de Cultura de Minas Gerais – Secult-MG, a Mostra, além de incentivar o estudo e a pesquisa acerca da produção cultural, tem como objetivo de fomentar a discussão e promover o compartilhamento de ideias e informações em relação aos bastidores da produção cultural e, para isso, contará com uma programação ampla que compreende palestras, oficinas e roda de conversa que abordarão temas como Escrita de Projetos, Prestação de Contas, Administração e Gestão, Direitos Culturais.

Esse projeto tem o apoio da Lei Aldir Blanc do Governo Federal, por meio de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG).

Programação

No dia 17, o evento será aberto, às 9 horas, com a oficina “Retaguarda, o escritório de ponta a ponta”, ministrada pela equipe do Grupontapé; às 14 horas, serão apresentados os trabalhos selecionados pela Comissão Científica da Mostra; às 18 horas, ocorrerá a abertura oficial do evento, com Dilson Mayron, que conduzirá a palestra: “A trajetória da campanha de popularização do teatro em BH – 47 anos conectando o público ao artista”, contando com a mediação do produtor cultural, Rubem dos Reis; às 19 horas, Gilma Oliveira ministrará a palestra com o tema: “A estrutura de produção do Grupo Galpão paradigma de eficiência, com mediação de Narciso Telles; e para encerrar o primeiro dia, a “Roda de Conversa Na Cozinha” com Rômulo Avelar e grupos convidados, que abordará o tema “O Avesso da cena” e as práticas de gestão de artistas e grupos, também com a mediação de Rubem dos Reis.

No dia 18, às 9 horas, haverá a segunda Oficina da Mostra, conduzida por Cláudia Cristina Miranda, que vai abordar o tema: “Planejamento e Elaboração de projetos – pensamento político e estratégico para mecanismos municipais”. Logo mais, às 19 horas, Felipe Rodrigues Amado Leite, ex-superintendente de fomento da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais, falará sobre o tema: “Estruturando a gestão do empreendimento cultural/artístico para as múltiplas necessidades”, por meio de uma palestra mediada pela atriz e advogada, Katia Bizinotto.

No último dia da Mostra (19/11), às 9 horas, haverá a terceira Oficina com tema Prestação de Contas de Projetos Culturais, que também será conduzida por Felipe Rodrigues Amado Leite. Para encerrar o evento, às 19 horas, a atriz e advogada, cofundadora do Grupontapé, Katia Bizinotto, falará sobre “A dimensão jurídica na gestão da carreira artístico/cultural”, com a mediação da atriz e também cofundadora do Grupontapé, Katia Lou.

Segundo o produtor cultural e um dos organizadores do evento, Rubem dos Reis, o Retaguarda em Cena será um momento muito rico para grupos artísticos, artistas e trabalhadores da cadeia produtiva de cultura. “O evento está recheado de conteúdos riquíssimos para dar suporte à retaguarda dos pequenos e grandes projetos culturais e artísticos, numa visão empreendedora e profissional de fazer arte. Está imperdível”, destaca.

Website: https://www.even3.com.br/retaguardaemcena