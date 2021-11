Conexão entre pessoas e futuro é o foco da segunda edição da Virtual X da BASF

Compartilhe Facebook

* Por: - 16 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 16/11/2021 – Para falar de futuro dos negócios ou da sociedade, temos que falar de pessoas – Renata Milanese

Com a presença especial de Monja Coen e parceiros, o evento propõe reflexão sobre o protagonismo humano para a transformação do futuro da sociedade e dos negócios

A segunda edição da Virtual X, encontro de negócios que traz este ano o conceito Zeigeist, será realizada em formato híbrido, com um estúdio de transmissão construído no onono – Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, no dia 17 de novembro, das 10h às 16h30. Este ano, a empresa realizará uma agenda de lives com o objetivo de estimular os participantes a refletirem sobre o protagonismo humano para a transformação do futuro da sociedade, dos negócios e do meio ambiente.

O conceito dessa edição, inspirado na palavra alemã Zeigeist que significa “espírito do tempo”, ajuda a entender e a projetar um futuro baseado no comportamento cultural e intelectual de uma sociedade, ou seja, as pessoas como responsáveis pelos movimentos de mudança. Para o mundo dos negócios, esse conceito é importante para que empresas tracem estratégias e desenvolvam inovações, estando atentas ao comportamento, às dores, causas e necessidades de seus consumidores.

“Temos as pessoas no centro da nossa estratégia. Sejam clientes, parceiros ou os consumidores finais, são pessoas que nos fazem existir como negócio. Dessa forma, para falar de futuro dos negócios ou da sociedade, temos que falar de pessoas. A BASF vem buscando, cada vez mais, trazer para o debate temas que tocam e movem as pessoas, tanto na sociedade atual como para nos preparar para o futuro. Com base no conhecimento sobre elas, queremos fortalecer nosso propósito de um futuro melhor, apoiados no espírito de colaboração para que essa construção seja produtiva e sólida”, afirma Renata Milanese, diretora de Customer Enabling da BASF para a América do Sul, área responsável pela realização do evento.

Nas lives, a BASF se conectará com parceiros, clientes e o ecossistema de inovação para discutir temas atuais que impactam a sociedade e o meio ambiente. A abertura do evento será realizada pela Monja Coen, fundadora da Comunidade Zen do Brasil, que convidará os participantes a refletirem sobre a individualidade e o poder de transformação promovido pela conexão entre as pessoas. Após a abertura, o público poderá participar de lives com pautas sobre saúde, reciclagem, agricultura sustentável, futuro das embalagens, beleza inclusiva, economia circular, neutralidade de carbono, entre outros temas.

A participação no evento e nas lives é gratuita. A inscrição deve ser realizada pelo site https://www.basfzeitgeist.com/. Abaixo é possível conferir a programação do evento:

O futuro da embalagem desejável

Conforto 3600

Reciclabilidade e engajamento da cadeia de embalagens

Zeitgeist e as cores

O futuro da agricultura é sustentável?

A sustentabilidade é multicolorida: soluções de construções de baixo custo

Do bem-estar à beleza inclusiva: novas tendências para o mercado de cosméticos

Neutralidade do carbono na mobilidade do futuro

Valor Compartido: Una nuevo camino para hacer negocio

Saudabilidade: o novo perfil do consumidor pós-pandemia

Website: https://www.basfzeitgeist.com/