Natal Sustentável é tema em 2021 com alta procura de embalagens biodegradáveis

16 de novembro de 2021.

Ferraz de Vasconcelos – SP 16/11/2021 – Acreditamos que o tema sustentabilidade não se trata de uma tendência e sim, uma visão de futuro

Estudo aponta expectativas de compras de presentes para o Natal 2021 com prioridade de consumo de embalagens recicláveis e personalizáveis entre as classes A, B e C.



Com contagem regressiva para o Natal 2021, os comércios já estão se preparando para as vendas de presentes. Uma pesquisa realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), em parceria com a Offer Wise, revela que 33% dos brasileiros têm a intenção de investir dinheiro em presentes de Natal.

O levantamento também indica que 59% dos brasileiros já estão realizando trabalhos informais para terem recursos o suficiente para comprar a quantidade de presentes desejada. O interesse é maior entre as mulheres (64%) e pessoas das classes C, D e E (68%).

A empresa Conversion entrevistou 400 pessoas neste ano e concluiu que 86,04% dos consumidores pretendem antecipar suas compras de Natal durante o período de Black Friday 2021. Dos entrevistados, 55,84% afirmaram que vão presentear seus cônjuges e 55,27% pretendem presentear os filhos.

E como os presentes de Natal dependem de embalagens atrativas aos olhos do consumidor, a Radar Pesquisa realizou um estudo, cujo nome é Natal Sustentável. A apuração foi feita com 800 pessoas das classes A, B e C em todo o Brasil.

O estudo aponta que 73% dos brasileiros dizem ficar incomodados com a quantidade de lixo produzida só com a montagem do presente dentro de uma embalagem e 86% acreditam que o uso de materiais reciclados nas embalagens agregaria mais valor ao presente.

“Olhando para este perfil de consumidor brasileiro, a gráfica FuturaIM desenvolveu ao longo deste ano novas categorias de embalagens personalizadas em papéis sustentáveis. Acreditamos que o tema sustentabilidade não se trata de uma tendência e, sim, uma visão de futuro”, afirma Wellington Luiz, diretor comercial da gráfica online FuturaIM.

Diante da apuração da Radar Pesquisa, o que se observa é que 83% dos entrevistados enxergam uma embalagem mais simples como uma alternativa para surpreender o presenteado, enquanto 53% faz questão de investir em uma decoração mais elaborada.

Dentro desta análise, 31% acredita que quanto mais material na embalagem melhor e 13% usam papel kraft e cordão em seus embrulhos. Isso inclui sacolas, tags, adesivos e postais para complementar a apresentação da lembrança. Além disso, existe uma média de compra de presentes para cada classe social que foi apontada pela Radar Pesquisa:

9 Presentes (Classe A);

7 Presentes (Classe B);

5 Presentes (Classe C).

Outro ponto a observar com este estudo é que 93% das pessoas disseram que estariam dispostas a elogiar uma loja para amigos e familiares se percebessem que o estabelecimento se preocupou em elaborar uma embalagem de presente mais sustentável.

“É por isso que neste ano investimos mais de 30% do nosso caixa em substratos eco-friendly para a fabricação de embalagens, sacolas e outros tipos de materiais gráficos 100% recicláveis, pois o consumidor está cada vez mais consciente sobre as questões ambientais”, complementa Wellington Luiz.

A análise da Radar comprova que os locais que mais investem em embalagens para presentes são:

Shoppings centers (42%);

Lojas de rua (26%);

Sites nacionais (17%);

Feiras artesanais e bazares (2%).

Por fim, a Radar também constatou que 50% dos entrevistados desta pesquisa concordam que o estabelecimento deve fornecer uma embalagem; 45% aceitam a embalagem de presente da loja somente se for atraente e 51% diz que as embalagens personalizadas com as marcas das lojas valorizam o presente.

“Está aí a importância de fazer um investimento em embalagens de qualidade e customizadas que sejam atrativas, além de não abrir mão das opções que permitem a personalização da marca da loja, já que o consumidor também valoriza esse detalhe”, finaliza o diretor.

