Dia Mundial da Adoção: quais as dificuldades do processo no Brasil

16 de novembro de 2021.

16/11/2021 – A adoção é uma alternativa em amor para proporcionar a muitas crianças o direito fundamental de convivência familiar

De acordo com SNA mais de 29 mil crianças foram acolhidas pelo sistema público

Na última terça-feira, dia 9, comemorou-se o Dia Mundial da Adoção (World Adoption Day), data instituída em Los Angeles com o propósito de celebrar a família, aumentar a conscientização para a adoção e arrecadar fundos para apoiar as famílias na jornada da adoção.

Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) do Conselho Nacional de Justiça, existem atualmente no Brasil cerca de 29.300 crianças acolhidas pelo sistema público. Dessas, mais de 4.229 aguardam a adoção e outras 4.673 estão em processo adotivo.

Além do grande número de crianças aptas para a adoção, outro dado relevante para entender a situação da adoção no Brasil é o número de pretendentes disponíveis, ou seja, a quantidade de pais cadastrados para adotar uma criança. O painel do SNA demonstrou que o número de pretendentes é quase oito vezes maior que o número de crianças disponíveis, levantando a questão da falta de diversidade na escolha das características físicas e intelectuais que os pais adotantes determinam. Por isso, hoje os programas de participação para adoção orientam e estimulam à adoção interrracial, de crianças e adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos, incentivando a pluralidade e empatia na adoção.

A adoção é um ato de amor

A adoção é uma alternativa em amor para proporcionar a muitas crianças o direito fundamental de convivência familiar, quando os meios para as manter na família biológica se esgotaram. A jornalista e empresaria Thais R. Croitor passou pelo processo e no último dia 6 lançou o seu primeiro livro infantil da série de cinco obras que tem como tema a adoção. O evento aconteceu em Atibaia, cidade onde a autora vive com seu marido e dois filhos, um deles fruto da adoção. Os exemplares são publicados pela editora Adotando a Leitura e contam com as ilustrações de Tel Coelho, experiente desenhista para o público infantil.

O livro “A adoção de Jesus” aborda a história de Jesus e a sua relação de pertencimento a uma família, mesmo que não biológica. Com 24 páginas, ilustrado e medindo 24×15 cm, a obra é indicada ao público infantil em geral, principalmente crianças alfabetizadas de 6 a 10 anos, e famílias. “Falar de adoção também é colocar em debate a pauta das minorias sociais e abordar a aceitação e o respeito às diversas etnias e raças, gêneros e culturas,” comentou a autora.

