Uso da tecnologia otimiza processos em academias

16 de novembro de 2021.

Criciuma, Santa Catarina 16/11/2021

Com crescimento na prática de atividades físicas e liderando rankings, o mercado fitness começa a se adaptar para atender à demanda

De acordo com a ACAD (Associação Brasileira de Academias), em seu relatório mais recente, realizado em 2018, o Brasil tinha mais de 9,5 milhões de praticantes de atividade física, ficando em 4° lugar no ranking global do setor. Além disso, segundo o mesmo estudo, o Brasil esteve naquele ano em 2° lugar no ranking de países com maior número de academias, que somavam, à época, 34.509 unidades.

O mercado fitness vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. No último censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2019, foi apontado que 30% dos brasileiros com 18 anos ou mais praticaram o nível recomendado de atividade física no lazer – 34,2% dos homens e 26,4% das mulheres.

Superando a crise

Em 2020, com a necessidade de ficar em casa para conter a propagação do novo coronavírus e seguindo as medidas recomendadas pelas autoridades de área de Saúde, muitos estabelecimentos, inclusive as academias, precisaram fechar as portas por tempo indeterminado. A falta de exercícios físicos e o aumento dos distúrbios de ansiedade, assim, foram fatores que podem ter contribuído para o ganho de peso da população, segundo o estudo Diet & Health Under Covid-19, realizado pela empresa de pesquisa e inteligência de mercado Ipsos.

Publicado em janeiro de 2021, o estudo contou com a entrevista de 22 mil pessoas com idades entre 16 e 74 anos, em 30 países, e apontou que os brasileiros lideraram o ranking entre as pessoas que mais engordaram no período de quarentena. Na contramão da elevação do índice de obesidade na população, porém, após a reabertura das academias, a população voltou a praticar, cada vez mais, atividades físicas.

Nesse contexto, empreendedores voltados ao segmento fitness vêm acompanhando esta demanda. De acordo com dados da empresa de geomarketing Econodata, já são mais de 79 mil negócios fitness – entre eles, academias, estúdios e boxes. Para Douglas Waltricke, CEO do Next Fit, empresa de software de gestão, o mercado fitness está crescendo consideravelmente nos últimos anos e a expectativa é que os estabelecimentos esportivos se adaptem para atender esse público.

Aprimoramento tecnológico

Douglas comenta ainda que para atender o crescimento da demanda e melhorar a experiência do cliente, muitos estabelecimentos esportivos, como as academias e estúdios, precisam aprimorar o uso da tecnologia nos ambientes. “Muitas atividades como treinos, avaliação física, recebimento de alunos, agendamento de aulas, geração de relatórios e controle de mensalidade ainda são feitas de forma manual ou semimanual, o que pode prejudicar na grade de horários, no controle e no acompanhamento do rendimento de cada aluno”, afirma.

Recentemente o Next Fit realizou um estudo que contou com a participação de 3 mil estabelecimentos (academias, estúdios e boxes). Os dados coletados apontaram que, normalmente, os boxes e estúdios com 150 alunos ativos em média, chegam a gastar em média 36 horas mensais somente com agendamento de aula. Já as academias, com cerca de 200 alunos ativos em média, investem em torno de 25 horas mensais com prescrição de treino.

Segundo Douglas, é importante automatizar alguns processos para que o administrador consiga economizar tempo e se dedicar a outras tarefas. “Com o uso da tecnologia a favor do negócio é possível reduzir o tempo utilizado em tarefas manuais e também melhorar a experiência do aluno”, comenta.

Além da produtividade, outro fato que corrobora positivamente com o uso da tecnologia é a geração de valor. Segundo uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers Brasil (PwC), os clientes, independente do segmento, estão dispostos a pagar até 36% a mais em um serviço, pela experiência. “Se tratando de estabelecimentos esportivos, a evolução dos processos e do atendimento ajudam a aprimorar a experiência dos alunos dentro e fora das academias, e consequentemente agrega mais valor para os negócios”, finaliza Douglas.

