Empresas se associam a entidades que atuam pelas melhores práticas dos segmentos

* Por: - 16 de novembro de 2021.

16/11/2021 – Estamos orgulhosos de nos associarmos à ABOL, afirma José Roberto Corrales, CEO da Luft Healthcare.

Como exemplo na área da Logística, Luft Healthcare se associa à ABOL (Associação Brasileira de Operadores Logísticos)

Nas mais diferentes áreas, as empresas se associam a entidades que atuam em prol das melhores práticas de seus segmentos. Um exemplo é a operadora logística do Grupo Luft voltada à Saúde, a Luft Healthcare, que acaba de se tornar associada da ABOL (Associação Brasileira de Operadores Logísticos). A entidade nasceu também com o propósito de regulamentar a atividade no Brasil.

“Estamos orgulhosos de nos associarmos à ABOL”, afirma José Roberto Corrales, CEO da Luft Healthcare.

Segundo Marcella Cunha, Diretora Executiva da ABOL, a Associação tem aumentado cada vez mais a sua representatividade no setor, por meio de ações efetivas, cumprindo com a missão de tornar a atividade mais acessível ao público em geral e aos órgãos governamentais.

“O reflexo disso é a filiação de novas empresas, que começam a chegar neste mês. A primeira é a Luft Healthcare, que se junta às 28 associadas já existentes, fortalecendo o trabalho dos operadores em busca de uma regulamentação e soluções à altura das necessidades do setor, priorizando tanto o seu desenvolvimento operacional, quanto institucional”, Marcella afirma.

Desde que foi fundada, em 1975, a Luft Logistics especializou-se na implementação de soluções nos segmentos de saúde, agronegócio, varejo e e-commerce. A companhia, que tem Luciano Luft como um dos sócios, desenvolve soluções na área de armazenagem e transporte, incluindo desde sistemas de qualidade, gerenciamento da informação, integração com o cliente e gestão de riscos, até automação dos processos, rastreabilidade e validação.

A ABOL – Associação Brasileira de Operadores Logísticos – tem como propósito consolidar a atividade do Operador Logístico no Brasil, fortalecendo institucionalmente esse importante mercado. Criada em 2012, a Associação reúne os 29 maiores players do setor, empresas nacionais e estrangeiras das mais diversas cadeias produtivas.

Website: http://www.luft.com.br