Startup vai beneficiar 600 mil membros do Coren-SP

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 18 de novembro de 2021.

São Paulo 18/11/2021 – Esta aliança é uma forma de mostrar que a Vibe reconhece e valoriza esses profissionais que entregam tanto de si para fazer a diferença na saúde das pessoas

Vibe Saúde vai oferecer atendimentos médicos e psicológicos online gratuitos para profissionais, técnicos e auxiliares de enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) mostram que 41% dos inscritos ganham até dois salários mínimos e 86% são mulheres que têm em média 41 anos. “Muitas são mães ou contribuem financeiramente com suas famílias, portanto, dificilmente conseguem pagar por um plano de saúde ou consultas particulares”, diz Ricardo Joseph, cofundador e COO da Vibe Saúde.

Percebendo isso, a Vibe Saúde, maior plataforma de saúde digital B2C no país, acaba de se fechar uma parceira com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP). A healthtech passa a disponibilizar atendimento médico e psicológico online gratuito para os quase 600 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do estado de São Paulo. “A startup tem como objetivo democratizar o acesso a um serviço personalizado de cuidado a essas pessoas”, explica Joseph.

Para Ian Bonde, CEO e fundador da Vibe Saúde, esta aliança é uma forma de mostrar que a startup reconhece e valoriza esses profissionais que entregam tanto de si para fazer a diferença na vida e na saúde das pessoas. “Precisamos cuidar de quem cuida da gente. Para isso, vamos disponibilizar cuidados médicos e psicológicos gratuitos. Estamos motivados em pensar que podemos e estamos fazendo a diferença na enfermagem do nosso país, que tanto enfrentou momentos difíceis no último ano”, diz.

Para o presidente do Coren-SP, James Francisco dos Santos, a saúde mental dos profissionais de enfermagem tem sido uma das prioridades de atuação do conselho, que, por meio do programa Cuidando de Quem Cuida, está promovendo ações e parcerias de apoio à categoria. “A pandemia aprofundou a realidade de adoecimento e estresse vivido na rotina profissional e a parceria com a Vibe é uma forma de apresentarmos uma alternativa de combater esse cenário”, afirma.

Além do atendimento médico online, há outros benefícios, como pronto atendimento gratuito pelo celular, 24 horas por dia com clínicos gerais e médicos de família e um acolhimento psicológico por mês, além de até 75% de descontos em medicamentos em farmácias parceiras e condições especiais para consultas médicas agendadas com especialistas e sessões psicológicas.

O Coren-SP também é apoiador do Prêmio de Enfermagem Rainha Sílvia 2021, oferecido pela Rainha Sílvia da Suécia e produzido pela Vibe Saúde.

Website: https://vibesaude.com/