Novo seguro contra hackers oferece proteção digital para pessoas e famílias

* Por: - 19 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 19/11/2021 – Queremos transformar o assunto proteção digital que é complexo e difícil de resolver para o usuário comum, em algo simples e transparente

Com o aumento exponencial dos ataques cibernéticos no Brasil, novo seguro que oferece ferramentas e assistência contra ataques e golpes digitais vira uma ferramenta de defesa imprescindível para qualquer brasileiro

O aumento exponencial dos ataques cibernéticos no Brasil, que chegaram a 16,2 bilhões de tentativas somente no 1º semestre de 2021, em uma vida cada vez mais digital de home office, home school, e-commerce e deliveries estão mostrando para todos a obrigatoriedade de se prevenir de riscos até então desconhecidos.

Quem nunca teve seu computador infectado por um vírus ou recebeu mensagens e e-mails com links maliciosos? Sabia que seus dados de usuário e senhas roubados nos últimos anos estão disponíveis para venda na dark web prontos para serem utilizados em golpes e extorsões em seu nome? Já ouviu falar do aumento do assédio digital contra crianças incluindo cyberbullying?

Agora, com a plataforma digital BLUECYBER (www.bluecyberseguros.com.br), qualquer pessoa pode se proteger fazendo uma assinatura mensal de um seguro, individual ou para toda família, que abrange coberturas e assistências contra ataques cibernéticos e roubo de informações pessoais, além de aplicativos de cibersegurança para seus computadores, celulares e até consoles de videogame, que inclui antivírus, monitoramento, serviço de controle de pais, localizador de dispositivos, analise de conexões e vulnerabilidade da sua rede wifi residencial, revisão e otimização de performance de equipamentos, suporte especializado para auxiliar na configuração de qualquer dispositivo conectado à internet em sua casa, solucionar dúvidas ou problema de desempenho de jogos e consoles. Tudo isso através de um atendimento presencial na residência caso não consigam resolver remotamente via chat ou telefone, 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Com um visual e processo moderno e fluído focado na experiencia e facilidade do usuário, a BLUECYBER transforma o conceito do seguro tradicional em um serviço de assinatura de proteção digital. O assinante determina, quais suas necessidades e contrata sua proteção diretamente no seu celular, em menos de 5 minutos, sem precisar baixar aplicativos ou programas específicos para a contratação. A assinatura mensal começa em R$ 9,65 e pode atender até 6 itens de cobertura, já incluindo os aplicativos de gestão e monitoramento para seus aparelhos. O pagamento é direto no cartão de crédito de forma recorrente, ou seja, não consome o limite.

“Queremos transformar assuntos complexos e difíceis de resolver para o usuário comum, em algo simples e transparente, com tratamento totalmente personalizado e digital, fazendo com que as pessoas se sintam esclarecidas e protegidas, sabendo que podem contar com suporte e assistência a qualquer momento”, diz Eduardo Rocha, que cofundou a BLUECYBER juntamente com Claudio Macedo, uma referência em seguros cibernéticos no Brasil.

A oferta inicial está focada na proteção digital para indivíduos e famílias, com a garantia das apólices e assistências fornecidos pela SEGUROS SURA, seguradora especializada em pessoa física com presença em 11 países. “Nosso propósito é popularizar e massificar a proteção digital, atendendo de forma customizada, cada perfil de usuário e sua família, oferecendo maior tranquilidade e conscientização aos riscos digitais a que estão expostos”, completa Claudio Macedo.

Para aqueles que desejam entender e aprender como se proteger dos riscos cibernéticos do cotidiano, a BLUECYBER disponibiliza um vídeo explicativo e simulação gratuita de um combo de proteção personalizado em www.bluecyberseguros.com.br.

Website: http://www.bluecyberseguros.com.br