Entidade de Campinas se reinventa e lança um Hub de Inovação e Tecnologia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 19 de novembro de 2021.

19/11/2021 –

O projeto chamado “SINDITECH” foi criado em meados de 2020 com o intuito de trazer renovação para o setor do transporte de cargas



O crescimento das startups vem acelerando de forma vertiginosa nos últimos anos. De acordo com a empresa de análise de dados DataHub, apenas em 2020 foram criadas 35.423 startups e empresas de tecnologia no país. De todo o país, é São Paulo que concentra o maior número de startups, sediando 72,25% desse volume. Foi de olho nesses dados e no avanço da tecnologia como aliada ao setor de transporte que o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas e Região (SINDICAMP) criou o hub de inovação, chamado de SINDITECH.

“A ideia da criação deste hub, teve origem na provocação feita após um evento do Programa Inovação no final de 2019. Como estamos num polo de alta tecnologia, por que não buscarmos neste momento de transformação, uma maneira de ajudarmos as empresas de transporte a resolverem seus problemas de forma mais ágil, aderindo a novas tecnologias de forma racional, prática, mais assertiva? Por que não mostramos exemplos de soluções para nosso negócio e promover o desenvolvimento de ferramentas que possam atender as necessidades do pequeno, médio e grande transportador?”, reflete José Alberto Panzan, presidente da Entidade.

O projeto chega ao universo digital com o olhar voltado às tecnologias que impactam o setor do transporte de cargas e logística. Com isso, o SINDICAMP iniciou o quadro “Cases de Sucesso”, chamando renomadas startups do segmento para contarem as principais soluções desenvolvidas às transportadoras e empresas do ramo.

“Esse Hub tem um significado especial para o SINDICAMP. Fomos “cutucados” pelo Cileneu Nunes, ex-presidente da Omnilink num evento do Inovação no final de 2019, para sua criação. Aceitamos o desafio, e o Núcleo da COMJOVEM Campinas iria conduzir o projeto, com total apoio da diretoria da entidade”, completa o presidente.

O Desafio SINDITECH

Com o objetivo de realizar a conexão com diferentes startups com a própria entidade e as empresas associadas, e o grande sucesso da primeira fase do projeto, o Desafio SINDITECH Ciclo 2021 foi criado para trazer soluções para os desafios que a categoria enfrenta, pensados para aqueles que mais se interessam pelo setor. “Para cada desafio é apresentado um problema, suas causas e efeitos, setores mais afetados e os impactos nos resultados das empresas”, conta a vice-coordenadora do Núcleo da COMJOVEM de Campinas, Thays Boscatto.

Com isso, o SINDITECH convida as startups a virem apresentar suas soluções já testadas para cada desafio, comprovando os resultados obtidos através de pitches, vídeos, entrevistas com clientes e realização de Provas de conceito e projetos piloto na prática.

Para o presidente, esse projeto tem tudo para dar certo. “Como Campinas está numa região com grandes polos de inovação e tecnologia, o SINDITECH tem tudo para dar certo, para desmistificar e quebrar paradigmas sobre inovação para nosso setor. Queremos com esse hub, aproximar as empresas de transporte e logística da nossa base, de soluções inovadoras, criativas que auxiliem seu negócio a acelerar eficiência e resultados de maneira prática e simples, em linha com as novas demandas do mercado”, conta.

E as novidades não param por aí. Para este ano o Desafio SINDITECH Ciclo 2021 está de cara nova, com novo site desenvolvido especialmente para esse novo momento.

Para conhecer mais sobre, basta acessar: https://sinditech.sindicamp.org.br/.