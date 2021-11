6 conselhos para ter uma casa mais sustentável e ecológica

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2021.

Ao deixar os aparelhos elétricos em standby, com a luz vermelha acesa, além de gastar mais energia, estamos a encurtar a vida útil destes, por isso é melhor desligá-los.

O nosso desejo é deixar para os nossos filhos e netos um planeta saudável, um mundo que mantenha todas as suas espécies e toda a sua diversidade a salvo. Portanto, começar a construir uma casa mais sustentável e ecológica terá retorno.

A maioria de nós quer viver em um local sem poluentes e com espaços verdes que garantem a nossa existência e, claro, o nosso equilíbrio e o nosso futuro.

Temos certeza de que para que este projeto de vida se mantenha e possamos evitar desastres ecológicos no futuro, precisamos de uma mudança nas políticas e fazer com que as grandes potências regulem, por exemplo, suas descargas químicas e de CO2 na atmosfera.

No entanto, também precisamos de iniciativas pessoais. Através de pequenas mudanças no nosso dia a dia, também podemos obter uma casa mais sustentável que ajude a cuidar do nosso planeta.

E se começarmos a colocar em prática dicas simples para alcançar uma casa mais sustentável e ecológica?

Formas de ter uma casa sustentável e ecológica

1. O uso de nossos dispositivos de aquecimento e ar condicionado

Se você tem sistemas de refrigeração ou aquecimento em casa, lembre-se de que é importante fazer um uso razoável deles. Desta forma, não estaremos apenas cuidando do planeta, mas também obteremos economias significativas em nossas contas:

Podemos regular o aquecimento a uma temperatura adequada de 20 ºC. Por seu lado, o ar condicionado já é ótimo com cerca de 26 ºC. E a que temperatura podemos colocar a água quente? Basta que esteja a cerca de 35 ºC. Garantimos que cada grau de mais ou menos é perceptível no ambiente e na sua conta.

2. Aproveite os recursos naturais, como vento e luz solar

É claro que nem sempre é possível investir muito dinheiro na adaptação de nossas casas para aproveitar ao máximo os recursos naturais. Nem todos podem trocar janelas, fazer terraços ou instalar painéis solares. Esta última opção é a ideal se quiser que a sua conta chegue com menos kwh, isto é, energia consumida que tem de ser paga.

No longo prazo é verdade que nos economiza muito dinheiro na conta elétrica, mas a instalação pode ter um custo alto. Caso não seja possível para você fazer esse investimento, fique atento a algumas dicas simples:

Aproveite a luz do sol. A energia solar contribui para baixar suas contas de energia, sendo mais saudável o seu uso para o ambiente. Pinte as paredes com uma cor que lhe dê luminosidade. Obtenha correntes naturais abrindo várias janelas em casa. É mais saudável para a sua saúde também!

3. Algumas mudanças básicas na cozinha

Existem truques muito simples que nos ajudarão a economizar e alcançar uma casa mais sustentável e ecológica, especialmente em muitas das coisas que fazemos na cozinha.

Use a panela de pressão sempre que puder, economiza tempo, dinheiro e energia. Se for usar o forno, tente não abri-lo muitas vezes. Cada vez que fazemos isso, a temperatura cai cerca de 20ºC. Se tiver que descongelar alguma coisa, não faça no micro-ondas ou colocando aquele peixe, por exemplo, debaixo da água da torneira. Basta tirar o que queremos cozinhar algumas horas antes. Evite gastar energia e água!

4. Não deixe aparelhos elétricos em modo de espera

Quantas vezes já fizemos isso? Deixar a televisão no modo de espera, com aquela luz vermelha acesa, ou o computador, ou o console de videogame… Ou o que dizer daquelas noites em que deixamos o celular carregando? Ou deixar o roteador Wi-Fi ligado quando não estivermos em casa ou dormindo?

Fazemos isso muitas vezes e isso representa um gasto na nossa conta, além de uma forma de causar danos ao planeta, já que milhões e milhões de pessoas cometem o mesmo erro.

5. Diga “sim” às lâmpadas economizadoras de energia

Lâmpadas de LED fluorescentes ou economizadoras de energia são um pouco caras, nós sabemos disso.

Porém, esses tipos de lâmpadas duram até 8 vezes mais e consomem até 80% menos energia. Então, por que não substituí-los?

6. Eletrodomésticos com eficiência energética

Como já sabem, nos últimos anos já chegaram ao mercado aparelhos elétricos da classe energética A. Você sabe o que isso significa? Que consomem até 70% menos energia!

Vale a pena substituí-los conforme necessário. São pequenas coisas que, se todos fizermos, sem dúvida se traduzem em uma ajudinha para o nosso planeta e para alcançar, é claro, uma casa mais sustentável e ecológica.