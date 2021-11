Economize energia com as Smart Home e com a automação residencial

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2021.

A revolução tecnológica também chegou à nossa residência. A casa do futuro está cada vez mais próxima e segue uma linha que busca melhorias em todos os aspectos: conforto, eficiência, economia e solução de problemas. Evitar inundações, gastar menos na conta ou acender a luz com um aplauso são algumas das comodidades que já encontramos em algumas casas e que vão marcar o caminho de desenvolvimento de um futuro no curto prazo.

A sustentabilidade é um ponto chave no desenvolvimento de casas futuras. É uma preocupação cada vez mais arraigada na sociedade e os cidadãos querem começar a colaborar com isso a partir de casa. Portanto, a tecnologia e sua aplicação no lar, têm o desafio de atender a critérios sustentáveis ​​e eficientes. Isso significa maior economia no consumo de luz, trazendo consequências positivas tanto para o meio ambiente quanto para o nosso bolso.

Esta sustentabilidade é apreciada na utilização de luzes de consumo mínimo, que se adaptam de maneira prévia ao ambiente em questão. Nessa linha, a energia solar terá um papel fundamental. As casas do futuro estão direcionadas, inevitavelmente, para a instalação de painéis fotovoltaicos que irão fornecer energia elétrica à sua casa. Desde logo, a redução da poluição será consideravelmente menor, e do ponto de vista económico, a previsão é que este setor se torne mais econômico e chegue assim à maioria dos cidadãos.

A automação residencial aliada à redução do consumo energético

A automação residencial é outro fator que já está presente em muitas residências e que se consolidará muito mais na próxima década. Muitas residências já possuem eletrodomésticos inteligentes que realizam as tarefas domésticas e a meta agora é generalizar essa automação para toda a casa. Com um gesto ou um pedido feito pelo o usuário, a casa entende o que deve fazer: acender uma luz ou qualquer dispositivo eletrônico, bem como baixar e levantar as persianas, entre uma infinidade de opções que já existem e outras que chegarão.

Esta função de automação residencial pode ser realizada a partir do nosso celular, estando disponivel em todos os tipos de conexão à internet, e pode ser utlizada mesmo sem a necessidade de estarmos em casa. É a chamada Internet das coisas, já presente em inúmeros hábitos que temos no dia-a-dia, e que se espalharão por todo o lar. É uma ideia que melhora significativamente a qualidade de vida dos cidadãos e também cumpre um trabalho de sustentabilidade, pois por ser um processo inteligente e automatizado, o sistema está preparado para otimizar recursos e gastar o mínimo de energia. O objetivo não é outro senão fazer com que a casa se auto-administre, sabendo sempre o que os seus proprietários precisam.

Essa autogestão também leva à resolução de vários tipos de problemas. Os sistemas inteligentes aplicados em casa antecipam situações desagradáveis, como o acúmulo de água por vazamento, e a detectam rapidamente para evitar danos causados ​​pela por ela.

Ainda dentro da automação residencial, temos obrigatoriamente de falar nos assistentes virtuais que reagem aos nossos pedidos em questão de uns segundos, e realizam tarefas tais como: apagar a luz do quarto, baixar a música que está tocando na sala, ativam o serviço da netflix ou da disney plus ou até apagam a tv quando for hora de dormir. São eles os principais aliados do controle do gasto em sua casa, e que faz com que a sua conta de energia seja mais econômica.

Da mesma forma, as “casas inteligentes” alertam sobre problemas relacionados a qualquer quebra ou incidente que ocorra no seu interior. Os materiais são outro fator de mudança nas casas do futuro. A tendência é para construções de maior qualidade, onde o isolamento térmico e acústico é melhor ainda. Os avanços no lar são evidentes e atingirão, mais cedo ou mais tarde, a maioria da população.