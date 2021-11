O que você deve prestar atenção ao comprar sapatos novos?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2021.

Provavelmente todos nós temos um par de sapatos no armário que não parece certo. Ele belisca e irrita e você obtém bolhas. Uma pena, claro, porque você não os comprou para olhar ou usar apenas durante um jantar ou uma festa.

A fim de ajudá-lo a comprar não apenas sapatos bonitos, mas também agradáveis ​​e confortáveis ​​no futuro, oferecemos neste blog uma série de dicas práticas de compra obrigatórias .

1. Procure qualidade

A variedade de calçados é enorme, tanto online quanto nas ruas do comércio. Isso significa que os sapatos estão disponíveis em diferentes materiais e em diferentes faixas de preço. A base de um tênis, bota ou sandália de boa qualidade está na escolha dos materiais.

O couro é um material muito adequado para calçados. Os sapatos de couro podem ser um pouco mais caros, mas oferecem mais conforto, resistência e flexibilidade. Além disso, o couro ventila muito bem, para que não fique com os pés suados.

Outra vantagem do couro: o couro é macio e flexível e se molda ao formato do pé, para que o calçado caiba como uma luva depois de um tempo de uso. Você pode gastar um pouco mais de dinheiro com eles, mas você sabe com certeza que comprou um bom par!

2. Sempre experimente os dois sapatos

Se um sapato servir, o outro caberá, certo? Infelizmente, nem sempre é esse o caso. Quase ninguém tem pés exatamente do mesmo tamanho. Mesmo uma pequena diferença pode causar tiras de atrito ou pés doloridos a longo prazo. Portanto, experimente sempre os dois sapatos antes de fazer uma compra.

Você está em dúvida? Sempre compre um mocassim masculino que caibam no seu pé maior, por exemplo.. Os sapatos não alargam, por isso não ficam maiores com o tempo. No entanto, a parte superior do sapato torna-se mais flexível quando usado, de modo que se adapta ao formato dos seus pés. Infelizmente, o sapato não vai ficar maior.

Seus pés são tão diferentes um do outro que você não consegue conviver com um tamanho? Em seguida, pergunte aos funcionários da loja o que eles podem fazer por você. Uma palmilha pode ajudar muito.

3. Experimente sapatos com as meias certas

Ao experimentar sapatos, use as meias corretas. As meias podem fazer muito pelo ajuste. Aqueles que gostam de usar meias esportivas grossas vão se arrepender da compra se usarem meias finas de verão durante a prova.

Mas o mesmo se aplica ao contrário: sapatos que você usa com uma meia normal se encaixam de maneira muito diferente se você usar meias lisas. Portanto, sempre use as meias que você normalmente usa ao experimentar.

4. Sempre experimente sapatos novos em pé ou caminhando

Quando você fica de pé, seus pés são sempre ligeiramente maiores do que quando você se senta. Isso ocorre porque o peso é colocado em seus pés enquanto você fica de pé, fazendo com que eles se expandam ligeiramente.

Você vai experimentar sapatos? Então não fique quieto, mas também fique de pé por um tempo. É ainda melhor andar pela loja – ou pela sala de estar com um pedido online. Desta forma, você pode realmente sentir se os sapatos se encaixam bem e se eles não cortam, esfolam ou beliscam.

Entendemos que é difícil descobrir em tão pouco tempo se você pode realmente andar com os sapatos o dia todo, mas alguns minutos durante uma sessão de ajuste geralmente dão uma boa primeira impressão. Se seus sapatos já são desconfortáveis, você pode ter certeza que eles causarão situações dolorosas após um longo dia de uso.

5. Opte por um salto baixo e largo

Todos nós provavelmente sabemos que o salto alto não é bom para os pés e tornozelos. A altura ideal do salto é de cerca de 2 a 4 centímetros. Uma sandália ou sapato com tal altura de salto dá a seus pés mais apoio e dá a sua panturrilha a chance de relaxar. Recomenda-se também escolher saltos largos, pois assim fica mais estável nas pernas.

Você gosta de usar salto? Tente alternar isso com sapatos baixos. Ou alterne diferentes alturas e larguras. Por exemplo, use uma sandália com salto baixo durante o dia e salto alto à noite durante uma festa. Isso dá aos seus pés alguma variedade, o que é muito bom.

6. Preste atenção nas solas

Verifique se a sola do calçado não está muito escorregadia, o que pode fazer com que escorregue. Uma sola de borracha é geralmente mais rígida do que uma sola de couro. Mas mesmo uma sola de couro fica mais rígida depois de um tempo.

Você tem sapatos novos com sola de couro? Tenha isso em mente no início, para não se deparar com surpresas. Uma sola com mais perfil também fornecerá mais aderência. Não é à toa que as botas de montanha têm aquelas solas grossas e ásperas de perfil.

Além disso, sempre tente dobrar a sola do sapato. Com um bom sapato, a sola cederá no ponto em que os dedos do pé dobram enquanto você caminha. Logo abaixo da planta do pé. Em lugares onde seus pés não dobram, os sapatos também não devem dobrar.

7. Certifique-se de que o calcanhar é reforçado

Um sapato perfeito tem reforço no calcanhar. Este reforço apóia seus calcanhares e os mantém no lugar enquanto você caminha. Para verificar se o calcanhar está suficientemente firme, você pode tentar empurrá-lo com o polegar. Isso é difícil? Então o calcanhar fica firme!

Agora ouvimos você pensar: ”Que tal, por exemplo, com chinelos, sandálias e tênis baixos de homem ‘? Eles também fornecem suporte ao redor do calcanhar na maioria dos casos.

Contanto que o reforço se ajuste bem em torno de seus pés, você terá suporte. No entanto, chinelos como as Havaianas não têm uma alça em volta do calcanhar, então você não recebe muito apoio deles. Uma sorte: muitas vezes só usamos esse tipo de chinelo alguns dias por ano, por exemplo, quando vamos à praia.