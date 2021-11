Com principais nomes do setor de Recursos Humanos, ESARH inicia hoje

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 22 de novembro de 2021.

Bento Gonçalves 22/11/2021 –

Nelson Bittencourt, Martha Gabriel e Jorge Trevisol estão confirmados no maior evento do setor na América Latina

Com o tema (Re)criar a humanização na era digital, é possível? Essa é a principal pergunta que será respondida durante os três dias do Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos (ESARH). Confirmado para os dias 22, 23 e 24 de novembro de 2021, o ESARH divulga agora os palestrantes que ajudarão a fazer o evento. Nelson Bittencourt, Martha Gabriel e Jorge Trevisol são alguns dos principais nomes confirmados.

A maior mudança do ESARH 2021 em relação as outras edições é que neste ano ele será inteiramente on-line, porém, conforme destaca Denise Maschio, Vice-Presidente do ESARH, o evento seguirá sendo uma peça de extrema importância para o setor. “O ESARH há mais de quatro décadas vem se destacando por temas de vanguarda focando no ser humano como protagonista e responsável por sua evolução, instigando a reflexão e a busca de respostas para uma convivência nos cenários de mudança de forma realizadora, saudável e produtiva no convívio com comunidades e organizações”, afirma.

A abertura do ESARH está marcada para o dia 22 às 13h. Já às 13h15, Eduardo Carmello dá início às atividades com o tema “Criando valor na era digital”. Ainda no primeiro dia do evento acontecerão mais cinco palestras ministradas por Shaba Piffer, Flora Alves, Branca Barão e Cauê de Oliveira, a quinta apresentação do dia fica a cargo de Nelson Bittencourt, profissional que atua há mais de 20 anos no setor de Recursos Humanos, com a palestra “Criando barreiras necessárias para nos mantermos/sermos disruptivos, sem descolarmos do humano”.

Já no segundo dia, os inscritos poderão trafegar virtualmente por diversas palestras que acontecerão simultaneamente. O principal destaque do dia 23 fica por conta da apresentação de Martha Gabriel, autora do livro “Marketing na Era Digital; Educ@ar: a (r)evolução digital na educação” (finalista do Prêmio Jabuti em 2014) e “Você, Eu e os Robôs: pequeno manual do mundo digital” (finalista do Prêmio Jabuti em 2019) com o tema “Profissionais exponenciais: as habilidades dos profissionais do futuro” que será o encerramento do dia. Ao todo serão 12 palestras no segundo dia do ESARH.

E será também, no dia 23 a entrega do Prêmio ESARH Doralício Siqueira, este que é uma homenagem ao criador do Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos. O Presidente da ARH Serrana, Volmir André Paza, reforça a importância do prêmio. “Essa honraria tem como objetivo homenagear, reconhecer e incentivar as melhores práticas de Gestão de Pessoas, Humanização Corporativa e Responsabilidade Socioambiental, além de homenagear o Doralício por ser o criador do ESARH e estar contribuindo por todos esses anos para o sucesso do evento”, destaca. A entrega será de forma presencial, no Dall’Onder, em Bento Gonçalves, às 20h.

No terceiro, e último dia do ESARH, serão cinco palestras, com destaque para Jorge Trevisol autor de obras como “Amor, mística e angústia”; “O reencantamento humano”; “Educação Transpessoal”; “O despertar da Atenção”; “Segredos da Interioridade”; “A Ferida Original”; e “Labirintos da Alma”.

Antes previsto para acontecer no mês de maio de 2020, por restrições da pandemia de Covid-19, o ESARH primeiramente foi transferido para novembro do mesmo ano, e, posteriormente, agendado para novembro de 2021. “A grande mudança não consistirá no que se faz, mas principalmente no que se é. Participar deste momento na história da humanidade, de evolução social e tecnológica de forma tão disruptiva, exige consciência de que o ser humano deve ser o protagonista dessa transformação”, concluí.

Website: https://esarh.com.br