Ilha de Comandatuba sedia Saúde Business Fórum 2021

22 de novembro de 2021.

22/11/2021 – Com um setor em constante transformação, reunir as lideranças em um local para acumular conhecimento e realizar conexões nunca fez tanto sentido

Evento reúne CEOs, presidentes e diretores dos principais hospitais, operadoras, laboratórios e farmacêuticas do país, empresário comenta importância da conferência para o segmento de saúde no país

Agenda obrigatória para os CEOs, presidentes e diretores dos principais hospitais, operadoras, laboratórios e farmacêuticas do país, o Saúde Business Fórum 2021 (SBF 2021) acontece entre os dias 25 e 28 de novembro, na Ilha de Comandatuba, no município de Una, na Bahia.

Segundo a Informa Markets, promotora e organizadora do evento, a expectativa é de que a 18ª edição do evento favoreça a criação de mais de 350 oportunidades de negócios, proporcionando conteúdo qualificado e incentivando a troca de experiências para acelerar e estruturar as mudanças na área da saúde.

Este ano, o tema do evento será “O novo urgente: como redesenhar o setor de saúde em meio a uma sociedade híbrida​”. Na visão de Eduardo Dias Jorge, CEO da SISQUAL WFM (Workforce Management) no Brasil – empresa de tecnologia e desenvolvimento de software de gerenciamento de força de trabalho (workforce management) -, congressos como a SBF são importantes para o mercado.

“Com um setor e mundo em constante transformação, reunir as lideranças em um local para acumular conhecimento, aproximar pessoas e realizar boas conexões nunca fez tanto sentido”, afirma.

SBF congrega novo setor de saúde em meio a uma sociedade híbrida​​

Eduardo Dias Jorge destaca que em um contexto de pandemia, o SBF 2021 deve abordar as questões de saúde física e mental, o questionamento de pertinência das idas presenciais aos serviços de saúde e a realização de procedimentos eletivos.

“Além disso, devem estar em pauta as demandas reprimidas de 2020, a alta necessidade de testagem e criação de fluxos que acompanhem todas as fases da pandemia, incluindo temas como trabalho remoto e saúde populacional, mudanças nos comportamentos relacionados à higiene e dedetização, sem deixar de lado a valorização da ciência”, afirma.

Ainda na análise do CEO da SISQUAL WFM no Brasil, um evento do porte do SBF é importante para o desenvolvimento de novos negócios e para o avanço técnico do setor. Ele cita a Pesquisa IPC Maps, realizada com base em dados oficiais, que demonstra que o setor de saúde deve movimentar R$ 313,9 bilhões em todo o país até o final do ano, uma alta de 13,8% em relação a 2020 e de 21,8% em comparação a 2019.

“Como o Saúde Business Fórum reúne os responsáveis dos principais hospitais, operadoras, laboratórios e farmacêuticas do país, trata-se de um evento que permite potencializar oportunidades de relacionamento e de negócio. Consequência disso, podemos alavancar ainda mais o setor criando soluções inovadoras para a saúde”, complementa.

Segundo Eduardo Dias Jorge, o mais importante em eventos de liderança é, sem dúvida, a criação de redes de contatos, que contribuem para a geração de parcerias e de novas oportunidades de negócio.

“Está claro que grandes redes de contato são essenciais para quem busca chegar a um papel de liderança, como atesta um levantamento publicado pela revista Proceedings of the National Academy of Sciences, resultado do trabalho de pesquisadores da Notre Dame University e da Northwestern University, nos Estados Unidos”, diz.

O CEO avalia de forma positiva o primeiro grande encontro de profissionais da saúde após a chegada da vacina de Covid-19. “É muito especial poder retomar os eventos presenciais com o SBF, principalmente no setor que mais tem sofrido as consequências de uma pandemia mundial, que é a saúde”.

Para mais informações, basta acessar: www.sisqualwfm.com

Website: http://www.sisqualwfm.com