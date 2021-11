7 dicas de marketing digital para alavancar a sua carreira!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de novembro de 2021.

Você sabia que você pode usar o marketing digital para alavancar a sua carreira? Poucos profissionais sabem disso, mas nós estamos aqui para te dar dicas importantes sobre o assunto.

Talvez você esteja em um mercado muito concorrido, com pessoas tentando ocupar o seu cargo a qualquer custo.

Ou pode ser que você esteja procurando uma nova oportunidade de trabalho e quer destacar seu perfil para que as empresas te conheçam e façam ofertas de emprego.

Para qualquer situação, o marketing pessoal poderá te ajudar a conquistar a vaga dos seus sonhos e te destacar entre a concorrência.

Como alavancar a sua carreira

O marketing digital pessoal é uma série de estratégias que visam melhorar sua imagem pessoal e profissional para te colocar no caminho do sucesso.

Isso é possível graças a uma série de posicionamentos que irão mostrar para o mercado quais são os seus diferenciais.

Por isso, é preciso começar todo o processo criando uma marca pessoal para o seu perfil.

Uma marca pessoal pode ser o seu próprio nome, mas usando estratégias de marketing para que ele seja como se fosse o nome de uma empresa.

Isso inclui uma identidade visual que deverá ser utilizada em toda a sua comunicação digital e também no cartão de visitas (físico ou digital).

Esse é o primeiro passo do marketing digital que você deve adotar para ser se tornar umm profissional diferenciado no mercado.

7 dicas de marketing digital pessoal para colocar em prática

Já criou sua identidade visual? Bom, agora é hora de seguir nossas dicas de marketing pessoal digital que farão a diferença na sua carreira.

1- Tenha uma persona

Persona será o seu empregador dos sonhos. Tenha informações sobre que tipo de profissional a empresa que você deseja trabalhar procura em um profissional. Isso fará muita diferença nos próximos pontos.

2- Crie um site com seu nome

Tenha um site profissional com o seu nome onde você terá todas as suas informações pessoais, currículo e dados relevantes que farão a diferença nos processos seletivos.

3- Blog corporativo

Tenha um blog pessoal para debater questões relacionadas à sua profissão, mostrando que você é conhecedor do assunto e de tudo o que acontece no setor.

4- Redes sociais profissionais

Sem dúvidas, as redes sociais falam muito sobre o profissional. Neste caso, tenha um perfil diferente do seu pessoal e foque em falar de assuntos ligados à área de atuação, sem expor sua vida íntima e tomando muito cuidado com debates políticos que possam te prejudicar.

5- Não esqueça do Linkedin

A rede social tem foco no mundo corporativo. Capriche no perfil e escreva conteúdo autoral mostrando seus conhecimentos no assunto, propondo debates, destacando seus pontos positivos e, principalmente, fazendo network.

6- Tenha um plano de ação

Todos os conteúdos gerados nas redes sociais e no site devem ser pensados na persona. Aumente sua autoestima e autoconfiança para encontrar o que há de melhor dentro de você e colocar isso para fora ao mostrar do que você é capaz no mundo dos negócios.

7- Crie conexões

O marketing digital é sobre criar conexões e você deve fazer isso com pessoas que podem te ajudar a chegar no topo da carreira.