Governança corporativa: como colocá-la em prática em grandes empresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de novembro de 2021.

A governança corporativa é muito importante para todas empresas, ela é basicamente o conjunto de práticas que as empresas podem adotar para ajudar a alinhar e fortalecer os interesses dos negócios, dos diretores, dos sócios, etc. Eles irão conciliar os todos os interesses com órgãos de fiscalização e os de regulamentação e neste artigo, você saberá sobre governança corporativa e como colocá-la em prática em grandes empresas.

Abaixo, iremos discorrer sobre esse assunto que é um pouco complexo, mas muito importante para a empresa e os negócios.

Como funciona a governança corporativa?

Você deve estar se perguntando como colocar a governança corporativa em prática em grandes empresas? O problema é que cumprir essa missão não envolve somente uma pessoa ou a decisão de uma autoridade na empresa. Iremos entender primeiramente como funciona a governança corporativa citando o exemplo da evolução de uma empresa pequena: quando uma empresa é fundada o dono só deve pensar nas questões mais administrativas como financeiro, controle dos produtos, estoque, contabilidade e quando essa empresa chegar a um grande porte ela necessitará de mais pessoas como diretores, acionistas, gerentes e muitos outros cargos.

Então a governança corporativa se faz necessária já que ela assegura que os interesses de todos os administradores sejam os mesmos interesses dos donos da empresa e isso evita desalinhamento de propósitos e de futuros deslizes que algum administrador pode ter.

Viu como a governança corporativa é mais importante do que você pensa? Abaixo, citaremos algumas opções das quais você pode colocar em prática em grandes empresas.

Como colocar em prática

Para colocar em prática a governança corporativa, primeiramente é importante saber que consultorias e treinamentos estão disponíveis no site da Green Tecnologia. As consultorias e treinamentos auxiliam ainda mais quem deseja saber sobre governança corporativa: como colocar em prática em grandes empresas, já que todas as pessoas como os colabores, sócios e administradores precisam estar sempre de acordo com todos os benefícios que ela pode oferecer para uma empresa. Ao final deste artigo iremos discorrer sobre os benefícios dessa governança, porém abaixo seguem 4 dicas de governança corporativa e como colocá-la em prática em grandes empresas

É importante que todos definam os papéis e suas responsabilidades. É fundamental que cada pessoa tenha o seu papel, para que não haja confusão de hierarquias e de suas funções.

Realize reuniões para acompanhamento com todos os sócios e envolvidos na governança corporativa, para que sempre mantenham atualizado todos os acordos e processos da empresa.

Ter gestão de riscos e controles internos é fundamental numa empresa de grande porte, já que terão que ser enfrentados muitos riscos e organizações internas para melhorar ainda mais o desempenho da empresa, isso com certeza todos os envolvidos devem identificar e avaliar regularmente.

Aprimorar a função de relacionamento com os investidores, já que obtive esse tipo de relação será importantíssimo para o desenvolvimento da empresa e da melhor adaptação da governança corporativa na empresa.

Agora que você sabe como funciona e como você pode colocar em prática nas grandes empresas, confira os benefícios que a governança corporativa pode oferecer.

Benefícios da governança corporativa

Um dos benefícios que ela oferece é a valorização da imagem da empresa, já que essa empresa se mostrará confiável, e assim ela acaba atraindo muitos investidores, então isso faz com ela ganhe popularidade e se torne uma empresa vista pelos olhos de fora como desejada.

Automaticamente com esse crescimento e essa inserção da governança corporativa, acaba aumentando também a competitividade da empresa e com certeza aumentando o valor de mercado também. Isso acaba sendo consequência dos pontos anteriores, e isso será sentido em toda a parte financeira da empresa.

A governança corporativa melhora a gestão da empresa, já que ela assegura muitos pontos que são importantes nesse processo de desenvolvimento e estabelecimento da governança.

Quando se tem todos os benefícios que são citados acima, se torna muito mais fácil e mais flexível de se fazer as análises de risco do mercado pois você terá dado muitos passos a frente e consequentemente uma coisa puxa a outra. E as tomadas de decisões serão mais bem analisadas pois terão todos os tópicos a serem valorizados.

Até mesmo a resolução de conflitos da empresa os administradores terão mais domínio em fazer, pois terão códigos de condutas, transparência e equidade que terão de serem levadas em consideração na hora da resolução desses problemas, tornando a empresa mais profissional e ajudando no crescimento através dos conflitos. Esses foram alguns dos benefícios que a governança corporativa pode proporcionar.

Agora que você viu como funciona a governança corporativa e como colocá-la em prática em grandes empresas, se torna mais fácil colocá-la como prioridade na sua empresa, mesmo que ela ainda esteja em processo de desenvolvimento.

Você também pode se informar sobre os benefícios que a governança corporativa pode exercer na sua empresa, e isso trará somente melhorias e crescimento para o seu negócio.