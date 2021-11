Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2021.

A maquiagem está ganhando cada vez mais lugar no dia a dia das mulheres, mas muitas ainda têm receio de utilizá-las e ficar com uma aparência “artificial”. Mas saiba que existem várias maneiras de realçar a sua beleza através da maquiagem de forma que fique totalmente natural.

Mulheres mais velhas geralmente são as que mais possuem hesitações quanto ao uso de maquiagens, mas é importante ressaltar que existem várias dicas de maquiagem correta para mulheres maduras que podem ser utilizadas para realçar sua beleza natural e ainda esconder as tão temidas marcas de expressão.

Além do mais, não existe idade certa para fazer o uso de maquiagens, e todas as mulheres podem, e devem, utilizá-las para aumentar sua autoestima e se sentirem ainda mais bonitas do que já são.

Outro ponto importante a ser destacado, é que as maneiras de realçar a sua beleza através da maquiagem depende única e exclusivamente do gosto pessoal de cada pessoa. Ou seja, não existe um padrão de maquiagem a ser seguido, e cada mulher faz o uso da maquiagem da forma que achar melhor.

Contudo, ainda assim é importante frisar a necessidade de utilizar sempre produtos de qualidade e de forma correta, principalmente as maquiagens e cosméticos para os olhos, a fim de evitar alergias e outros problemas oculares que possam surgir devido a produtos de procedência suspeita ou uso inadequado.

Com isso em mente, para todas aquelas mulheres que desejam saber quais são as maneiras de realçar a sua beleza através da maquiagem de forma natural, este artigo contém algumas dicas e truques que com certeza irão ajudar a utilizar a maquiagem da forma mais natural possível e ressaltar a beleza feminina.

Beleza natural feminina: 4 maneiras de realçar a sua beleza através da maquiagem

É importante sempre enfatizar que todas as mulheres são lindas a seu modo, e que cada uma possui um tipo de beleza que merece, e deve, ser sempre ressaltada e admirada. Logo, todas as dicas a seguir podem ajudar a evidenciar a beleza de toda mulher que deseja deixar a naturalidade em evidência.

A limpeza é sempre o mais importante

Realizar a limpeza da pele do rosto é sempre o mais importante, tanto quando a maquiagem não for ser utilizada, mas principalmente antes de fazer a aplicação da maquiagem na pele.

Mas o que isso tem haver com as maneiras de realçar a sua beleza através da maquiagem? Na verdade, tem tudo. Pois somente com uma pele limpa e hidratada é possível fazer a aplicação correta da maquiagem e garantir que a sua beleza natural seja realçada.

O uso da base e do pó compacto

A base só deve ser utilizada se a pele do rosto não estiver bronzeada, caso esse seja o caso, o ideal é utilizar pouca base e que esteja de acordo com o seu tom de pele. Mas se o rosto já estiver bronzeado, utilizar apenas o pó compacto torna toda a maquiagem ainda mais natural.

Além disso, é importante lembrar que o pó da cor da pele pode ser aplicado por todo o rosto, e o pó compacto um tom mais escuro deve ser utilizado em áreas estratégicas do nariz e das bochechas, para dar a impressão de afinação nessas regiões.

Realce os olhos sem medo

Uma das maiores dúvidas que todas as mulheres têm é de como fazer o realce dos olhos sem que fique muito exagerado. A primeira dica, é esquecer os cílios postiços, pois além de dar muito trabalho para colocar, se não forem bem fixados, podem cair a qualquer momento.

Sendo assim, para obter um realce e um alongamento natural e permanente nos cílios, fazer o uso de tratamentos estéticos naturais pode ser a melhor opção, como o Flash Cílios Longos, por exemplo.

Agora, no que diz respeito ao delineado, existem muitos tipos que podem ser feitos, desde os mais discretos até os mais chamativos. Então, basta escolher aquele que se adeque melhor ao tipo de realce desejado, neste caso, um realce mais natural, o qual pode ser feito com um delineador ou com a mistura de sombra e água.

Gloss x Batom

Outra dúvida bastante comum entre as mulheres quando o assunto são as melhores maneiras de realçar a sua beleza através da maquiagem de forma natural, é se o ideal é utilizar o gloss labial ou o batom.

Ambos são muito bem vindos. Quando a intenção é destacar a cor natural dos lábios, pode ser utilizado um gloss transparente ou rosa bebê. Mas quando a intenção é dar um pouco de cor aos lábios, um batom nude ou cor da boca também pode ser usado tranquilamente.

A maquiagem é a melhor amiga de uma mulher

Como foi possível observar, todas as maneiras de realçar a sua beleza através da maquiagem são extremamente fáceis de serem aplicadas. Sendo assim, todas as mulheres que possuem receios quanto ao uso da maquiagem podem ficar despreocupadas e considerar a maquiagem sua melhor amiga.