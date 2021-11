Opções de drinks com cerveja para sair da mesmice

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2021.

Separamos algumas ideias para que você aprenda a preparar drinks deliciosos com a bebida mais popular do Brasil

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas e distribuídas no Brasil e em diversos outros países, com inúmeras variedades e sabores. Ela reúne amigos, familiares, mas também acompanha os desacompanhados e está presente em temas de músicas, especialmente no sertanejo.

Mirando a reinvenção dessa criação popular e deliciosa, separamos algumas variedades de drinks para você incrementar sua noite, alguns com o toque especial da Skol Beats e outros tradicionais reelaborados. Garantimos que você vai se apaixonar por essa nova forma de consumir aquela cervejinha.

Black & Tan

Começamos com um clássico servido na Alemanha que mistura os tipos escuro e claro, sem perder a simplicidade e sabor.

Primeiro, encha um copo de pint até a metade com cerveja tipo Pale Ale. Então, coloque uma colher virada para baixo próxima à borda, acrescente a cerveja tipo Irish Stout sobre as costas da colher até encher o copo.

Viu como é simples?

Expresso Beer

O café vai bem com muita coisa e conta com diversos sabores. Ele está presente em nosso dia a dia desde sempre e é comum encontrar cafeterias de todos os tipos em diversos lugares. Assim, não poderíamos deixar de lhe apresentar a variação com cerveja.

Ingredientes: cerveja, café solúvel de sua preferência, sal e para perfumar o toque único de um limão-siciliano.

Como preparar: em um prato junte o café com o sal. Esprema um limão e passe o suco na borda de um copo, depois passe na mistura de sal e café que você separou. Finalmente, acrescente a cerveja, de preferência bem gelada, no copo e uma fatia de limão para dar aquele charme.

Pronto! Seu drink abrasileirado está te esperando. É só fazer aquela reunião e se jogar.

Mojito de cerveja

Mojito é uma bebida clássica, leve e de fácil preparo. E merece uma releitura que faça jus ao seu sabor incomparável.

Agora, prepare tudo que vai precisar: rum, açúcar, hortelã, limão e cerveja.

Agora, em um copo coloque a hortelã, o limão e o açúcar, amasse bem, cuidado apenas para não esmagar o limão, talvez seja uma boa opção adicioná-lo após pilar. Adicione a cerveja, o gelo e o rum. Misture até homogeneizar e pronto, dê um toque especial com folhas de hortelã e beba!

Bloody Mary

O drink já é delicioso por si só, mas quando você incrementa com a bebida de cevada, fica melhor ainda. A receita é simples e você pode preparar dentro de casa com poucos ingredientes. Anote aí: suco de tomate, cerveja, limão e sal a gosto.

Misture tudo e acrescente o gelo. Uma dica é que a cerveja deve ser colocada por último e lentamente, para acentuar o sabor.

Caipirinha de cerveja

Agora, a receita com a cara do nosso país, pode ficar melhor ainda quando acrescentamos o sabor da cerveja. Aqui indicamos a receita sem quantidades específicas, para você decidir o que fica melhor e como prepará-la.

Os ingredientes são: vodka, rum ou tequila, cerveja, gelo picado e açúcar.

Como preparar: fatie o limão e retire a entrecasca. Separe-os em dois copos e amasse com um socador. Acrescente os líquidos e misture com gelo.

Pronto, você fez sua própria caipirinha. Agora, só se divirta sem moderação!

Beats Zodíaco + Gin aromatizado com Laranja

Reúna o sabor de todos os signos do zodíaco, gin e o gosto da laranja, fruta típica brasileira. O resultado é um drink com personalidade única e cheio de brasilidade. Além de ser simples!

Seus ingredientes são: gelo, suco de laranja e fatias da fruta, gin, skol beats e alecrim.

No momento do preparo você vai encher metade de um copo ou uma taça com gin, suco de laranja e gelo. Misture. Agora acrescente a cerveja e decore com as fatias. Pronto, você tem um drink delicioso e que vai te encantar.

A partir de agora você tem várias receitas na manga para demonstrar seus dotes de barman, seja sozinho ou acompanhado dos seus amigos e familiares. Descontraia-se e aproveite.