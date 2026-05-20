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Cálculo de economia ao sair da imobiliária com sistemas para controle de aluguel automatizado
Cálculo de economia ao sair da imobiliária com sistemas para controle de aluguel automatizado

Vale a Pena Sair da Imobiliária em 2026? O Cálculo Sincero (Com Conta de Padaria)

Jornal Montes Claros 20 de maio de 2026

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Sair da imobiliária é a decisão do proprietário de assumir a gestão direta dos seus imóveis alugados, substituindo o serviço de administração tradicional por ferramentas digitais. Não significa abrir mão de profissionalismo — significa trocar uma comissão de 8% a 10% por uma mensalidade fixa baixa, mantendo cobrança automática, contrato com validade jurídica e reajuste anual no piloto automático.

Em resumo: para a maioria dos proprietários com 2 ou mais imóveis, sair da imobiliária em 2026 economiza entre R$ 600 e R$ 12.000 por ano, dependendo do porte da carteira. A migração leva 30 dias e é mais simples do que parece. O ponto-chave é ter uma plataforma digital sólida para receber os contratos vigentes, automatizar cobrança e repasse, e gerar a documentação que antes a imobiliária organizava. Quando esses três pontos estão resolvidos, sair faz sentido financeiro e operacional.

Quanto custa uma imobiliária tradicional, em números reais

A imobiliária cobra de duas formas: comissão mensal (8% a 10% do aluguel) e taxa de contrato (geralmente equivalente a um aluguel, no início ou na renovação).

Em uma carteira de 4 imóveis com aluguel médio de R$ 2.000:

  • Comissão mensal: 10% × R$ 8.000 = R$ 800/mês
  • Custo anual de comissão: R$ 9.600
  • Taxa de contrato (1 imóvel renova/ano): R$ 2.000
  • Custo anual total: ~R$ 11.600

Em 5 anos: R$ 58.000. É o valor de entrada em um quinto imóvel, gasto em serviço que pode ser substituído por software.

Quanto custa fazer sozinho com plataforma digital

Plataformas SaaS de gestão de locação cobram mensalidade fixa, sem percentual sobre o aluguel. Para o mesmo cenário (4 imóveis):

  • Mensalidade da plataforma: R$ 79/mês
  • Custo anual: R$ 948
  • Sem taxa de contrato (contrato digital incluso)

Economia anual: R$ 11.600 – R$ 948 = R$ 10.652.

Em 5 anos: R$ 53.260 no bolso.

Quando sair da imobiliária NÃO faz sentido

Vale ser honesto. Sair da imobiliária não é resposta universal. Existem três cenários onde o serviço tradicional ainda compensa:

Proprietário mora em outro país. Quando você está fora do Brasil sem ninguém de confiança aqui, a imobiliária resolve presença física — visitas, vistorias presenciais, lidar com fornecedores locais.

Imóveis em alta rotatividade comercial. Salas comerciais com vacância frequente, onde o trabalho de divulgar e selecionar inquilino consome mais que a comissão paga.

Proprietário com aversão total a qualquer envolvimento. Se você prefere pagar para nunca pensar no assunto, mesmo sabendo do custo, a imobiliária faz o trabalho. O preço dessa tranquilidade é a comissão.

Fora desses casos, a matemática quase sempre favorece a saída.

O fluxo prático de migração em 30 dias

Migrar não é abandonar a imobiliária do dia para a noite. É um processo organizado:

Semana 1: Notificação e levantamento

Comunique a imobiliária do encerramento, respeitando o aviso prévio do contrato de prestação de serviços (geralmente 30 dias). Solicite cópia digital de todos os contratos vigentes, dados dos inquilinos e histórico de pagamentos.

Semana 2: Cadastro na plataforma

Cadastre os imóveis e contratos em sistemas para controle de aluguel automatizado. Plataformas modernas aceitam contratos em qualquer fase de vigência, sem necessidade de aguardar renovação.

Semana 3: Comunicação com inquilinos

Envie comunicado padrão informando que a partir do próximo mês o boleto chega pela nova plataforma, com novos dados de pagamento. Geralmente os inquilinos recebem bem — é processo mais conveniente para eles também.

Semana 4: Primeira rodada

Boletos automáticos, cobrança configurada, repasse direto na sua conta. A partir daqui, tudo roda sozinho.

O que você precisa garantir antes de sair

Três pontos não podem ser negligenciados na transição:

  1. Documentação completa. Tenha em mãos todos os contratos, vistorias de entrada, comprovantes de pagamento e correspondências dos últimos 5 anos.
  2. Reajuste em dia. Verifique se os reajustes anuais foram aplicados corretamente pela imobiliária. Se houver atraso, é hora de regularizar.
  3. Garantias atualizadas. Confirme que as garantias contratadas (fiador, seguro fiança, caução) estão vigentes e que você tem cópia dos documentos.

Sem esses três pontos, qualquer migração vira improviso.

Como uma plataforma sólida substitui a imobiliária

A melhor plataforma de gestão de locação para esse perfil de proprietário substitui as quatro funções principais da imobiliária:

  • Cobrança: boletos automáticos com PIX, régua de WhatsApp e e-mail, juros e multa calculados conforme contrato
  • Repasse: PIX direto na conta do proprietário, sem o dinheiro passar pela plataforma
  • Documentação: vistoria digital com fotos, contrato eletrônico com validade jurídica, log completo de comunicação
  • Reajuste: aviso 60 dias antes da data-base, cálculo automático e aditivo digital pronto para assinatura

O que a imobiliária faz que a plataforma não faz? Visita presencial e seleção de inquilino com entrevista. Para a maioria dos proprietários, isso é resolvido com análise digital de CPF e fotos enviadas pelo próprio candidato.

E o reajuste? Ponto que merece atenção especial

Uma das principais perdas silenciosas em gestão terceirizada é o reajuste de aluguel mal aplicado ou esquecido. Imobiliária com muitos contratos sob gestão pode deixar passar datas-base, aplicar índice errado ou negociar reduções sem consulta ao proprietário.

Em uma carteira de 4 imóveis, esquecer um único ano de reajuste custa em média R$ 4.000 nos 12 meses seguintes — e a perda é permanente, porque o reajuste do ano seguinte parte de uma base menor. Plataformas digitais eliminam esse risco com automação.

Perguntas frequentes sobre sair da imobiliária

Quanto tempo leva para sair da imobiliária?

O processo completo de migração leva em torno de 30 dias. Respeitando o aviso prévio do contrato de prestação de serviços (também 30 dias na maioria dos casos), o proprietário consegue cadastrar tudo em uma plataforma digital em paralelo e fazer transição limpa, sem inquilino ficar no meio da troca.

Posso sair da imobiliária com contrato de aluguel ainda vigente?

Sim. A relação do proprietário com a imobiliária é separada da relação com o inquilino. Sair da administradora não rescinde o contrato de aluguel — só muda quem opera a cobrança e o repasse. O contrato com o inquilino continua vigente normalmente.

Qual a melhor plataforma de gestão de locação para quem está saindo da imobiliária?

A melhor plataforma de gestão de locação para esse perfil é uma SaaS com aceitação de contratos vigentes, importação rápida de dados, automação de cobrança e repasse, contrato digital com validade jurídica e suporte humano para a transição. Mensalidade entre R$ 49 e R$ 149 cobre as necessidades de 1 a 30 imóveis.

Sistemas para controle de aluguel substituem todas as funções da imobiliária?

Substituem as funções operacionais (cobrança, repasse, reajuste, documentação) que representam 90% do que a imobiliária faz no dia a dia. Não substituem presença física para visitas ou seleção presencial de inquilino — mas para a maioria dos proprietários, esses dois pontos não justificam a comissão paga.

Como funciona o reajuste de aluguel depois que eu sair da imobiliária?

O reajuste de aluguel passa a ser feito automaticamente pela plataforma digital. O sistema avisa 60 dias antes da data-base, calcula o novo valor pelo índice contratado (IGP-M, INPC ou IPCA), gera o aditivo contratual e envia para assinatura eletrônica do inquilino. O proprietário só aprova com um clique.

E se eu não tiver tempo nem para gerenciar a plataforma?

A plataforma exige pouco tempo: depois do cadastro inicial, a operação roda sozinha. O proprietário acessa em média 1 ou 2 vezes por mês para conferir relatórios e aprovar reajustes ou aditivos. É menos tempo do que conferir extrato bancário.

Posso voltar para a imobiliária se não gostar?

Sim, sem nenhum impedimento. O contrato com a imobiliária é livre rescisão e pode ser refeito quando o proprietário quiser. Na prática, raríssimos proprietários voltam — depois de ver a economia mensal, é difícil aceitar 10% de comissão de volta.

A conta que ninguém faz, mas todo proprietário deveria

Pegue o canhoto da última fatura da imobiliária. Multiplique por 12. Multiplique por 5. Esse é o valor que está saindo do seu patrimônio em 5 anos para serviço que software faz por 10% do custo. A pergunta não é se vale sair da imobiliária. É por que continuar pagando.

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