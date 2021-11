Escolas se preparam para o fim do ano letivo e já planejam o ano seguinte

Compartilhe Facebook

* Por: - 24 de novembro de 2021.

Natal, RN 24/11/2021 – Para ter um final de ano letivo um pouco mais tranquilo que o comum, é preciso contar, sim, com um sistema de gestão escolar.

Uso de ferramentas tecnológicas tem sido a preferência dos gestores para encerrar o ano letivo com segurança e praticidade

O ano letivo já está chegando ao fim e, com ele, diversos desafios e atividades essenciais para encerrá-lo de maneira organizada e assertiva. É exatamente nesse momento que as escolas precisam enfrentar várias rotinas burocráticas, a fim de que o ano letivo seguinte esteja pronto para ser iniciado com sucesso.

Para este ano, em específico, a pandemia se torna um ponto a mais que deve ser considerado e analisado para ter a real noção do que aconteceu ou não, na escola. Neste momento, as escolas estão avançando para fazer o levantamento dos resultados tanto do planejamento anterior feito, quanto do desempenho dos alunos durante todo o ano de 2021.

A partir deste panorama, muitas das instituições de ensino já visam implementar mudanças, seja na gestão ou até mesmo dentro de sala de aula. Algumas delas, definitivamente adotaram o ensino híbrido como modelo de aula e outras um auxiliar na rotina da escola, em outras palavras, buscar a otimização com um software de gestão escolar.

Com isso, é preciso estar atento às mudanças na estrutura física, na grade curricular, no corpo docente, no quadro de horários, no orçamento financeiro, entre outros. Muitas escolas iniciaram suas adaptações baseadas no que viveram a partir de um mundo pandêmico.

Essas escolas estão apostando em uma gestão e em um ensino mais prático e menos burocrático, focando em uma gestão do futuro que vem com a tecnologia sendo uma das suas principais aliadas.

Por isso, o planejamento pedagógico de grande parte dessas instituições já estão considerando o uso de ferramentas para facilitar a rotina de professores, pais e alunos, como um aplicativo de comunicação, um portal web com todas as informações acadêmicas e financeiras (para escolas privadas) dos alunos, metodologias para avaliar a escola como um todo e para possuir uma visão geral da escola, baseada em dados, que possibilita a tomada de decisões.

Como é o caso do Colégio Santíssimo Senhor em Maceió, que vem usando um sistema de gestão para auxiliar a rotina da escola e que pretende continuar utilizando nos próximos anos letivos. “Percebemos que para facilitar o fechamento de caixa, as notas dos alunos, o envio de relatórios para o MEC, a realização de matrículas, o recebimento das mensalidades é necessário contar com um software de gestão. E isso implica positivamente não só na rotina da coordenação, como também na dos pais e alunos”, destaca Jhoshep Oliveira, diretor do Colégio.

“Para ter um final de ano letivo um pouco mais tranquilo que o comum, é preciso contar, sim, com um sistema de gestão escolar. Pois com ele, conseguimos avaliar todo o ano que se passou, o que podemos mudar para o próximo, o que deve permanecer e tudo isso com poucos cliques e em um painel de dados totalmente visual”, acrescenta.

Jader Ramalho, fundador e CEO da Activesoft, empresa especialista em software para gestão escolar, afirma que para o encerramento seguro do ano letivo o uso de um bom sistema pode tranquilizar os gestores. “Fim de ano nas escolas é quase sempre muito tenso para a equipe, uma correria para entregar notas, lidar com prazos, matrículas e rematrículas, enfim, uma série de ações que são necessárias. Mas, a diferença é que escolas que pensam em uma gestão pedagógica do futuro, decidiram investir em ferramentas para facilitar todos esses processos que podem ser desgastantes não só para os gestores, como também para toda comunidade escolar. Possuir um software de gestão nesse momento, com certeza traz segurança e clareza no que deve e como deve ser feito na escola, assim como nos resultados esperados e alcançados”, explica.

Com isso, o encerramento do ano letivo em 2021 para muitas escolas será encarado de forma diferente, mais prático e seguro.

Website: https://activesoft.com.br/