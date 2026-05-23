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Fim de semana em Montes Claros terá céu nublado e temperaturas amenas
Fim de semana em Montes Claros terá céu nublado e temperaturas amenas

Fim de semana em Montes Claros terá céu nublado e temperaturas amenas

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Previsão indica baixa probabilidade de chuva nos dias 23 e 24 de maio.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — O fim de semana será de céu predominantemente nublado e temperaturas amenas em Montes Claros. A previsão aponta baixa probabilidade de chuva, favorecendo atividades ao ar livre, mas exigindo atenção à umidade elevada que pode causar desconforto respiratório.

Previsão para sábado (23/05/2026)

  • Temperatura mínima: 19°C
  • Temperatura máxima: 26°C
  • Condição do céu: muitas nuvens durante o dia, noite com poucas nuvens
  • Umidade relativa: entre 53% e 90%
  • Ventos: moderados, até 14 km/h
  • Chuva: baixa probabilidade (15%)

Previsão para domingo (24/05/2026)

  • Temperatura mínima: 16°C
  • Temperatura máxima: 27°C
  • Condição do céu: sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado
  • Umidade relativa: entre 45% e 92%
  • Ventos: fracos a moderados, até 10 km/h
  • Chuva: probabilidade muito baixa (3%)

Horários de sol em Montes Claros:

  • Nascer do sol: 6h14
  • Pôr do sol: 17h29
  • Duração do dia: 11h15min

Impacto para a população

  • Atividades ao ar livre: boas condições, já que a chuva é pouco provável.
  • Saúde: umidade alta pode causar desconforto respiratório; recomenda-se roupas leves durante o dia e agasalho à noite.
  • Agricultura: ausência de chuvas significativas mantém o solo estável, mas exige irrigação complementar.

Com temperaturas amenas e baixa chance de chuva, o fim de semana em Montes Claros será propício para lazer e convivência social, mas é importante atenção às variações de umidade e ao uso de roupas adequadas para cada período do dia.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações meteorológicas

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