Quem são os gearheads, amantes de carros, motores e velocidade

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 24 de novembro de 2021.

cURL Error: Empty reply from server

Curitiba, Paraná 24/11/2021 – Hoje, é possível encontrar uma grande variedade de materiais e ferramentas para fazer um upgrade caseiro e com alta qualidade no seu veículo.

Aqueles que não se consideram “gearheads”, provavelmente já ouviram falar no termo. Quando traduzida ao pé da letra, a expressão gearhead significa “cabeça de engrenagem”. No entanto, no universo de carros e motores, ela representa a paixão por veículos, motores e máquinas. Assim como qualquer outro hobby, cuidar de carros é também uma forma de recreação.

Aqueles que não se consideram “gearheads”, provavelmente já ouviram falar no termo. Quando traduzida ao pé da letra, a expressão gearhead significa “cabeça de engrenagem”. No entanto, no universo de carros e motores, ela representa a paixão por veículos, motores e máquinas. Assim como qualquer outro hobby, cuidar de carros é também uma forma de recreação. O que para alguns é apenas um meio de transporte prático, para outros é uma espécie de bicho de estimação de aço, que precisa de atenção e cuidados especiais.

Não é de hoje que os carros receberam tanto valor e apego emocional. Estas máquinas potentes tiveram seu início lá atrás, em 29 de janeiro de 1886, mais especificamente, quando Karl Benz criou e patenteou o primeiro automóvel, parecido com o de hoje: o Benz-Patent Motorwagen. Quem testou a primeira belezinha foi Bertha Benz, esposa de Karl e, diga-se de passagem, aventureira de carteirinha.

Com o passar dos anos, milhares de modelos foram fabricados, modificados, alterados e inúmeras marcas novas surgiram no mercado. O padrão dos consumidores mudou, assim como suas necessidades, e o setor automobilístico correu mais rápido que o SSC Tuatara para acompanhar estas mudanças. Os motores diminuíram de tamanho, o quebra-vento foi deixado para trás, os carros estão mais leves, os freios (ABS ou a disco) são superiores aos de antigamente e muitos outros elementos passaram por uma repaginada.

Para os amantes de carros, não importa muito se a lataria é antiga ou das mais novas, o desejo de mantê-la preservada e bonita é unânime entre o grupo. Isso é uma das coisas que diferenciam um gearhead de um motorista habitual, já que o segundo costuma ver seu veículo como um cavalo metálico que o leva para lá e para cá, sem tanto afeto. Gearheads são fãs de roncos de motor, e existem alguns capazes até mesmo de diferenciar o ronco de um carro para outro. Modelos antigos chamam atenção dos fissurados pelas máquinas, um Opala SS 74 pode chamar muito mais a atenção de um gearhead do que um Volkswagen Nivus, por exemplo. Inclusive, carros que normalmente passam totalmente despercebidos por um simples motorista, para um gearhead pode ser uma das mais fascinantes máquinas existentes.

Ademais, a comunidade gearhead é também muito comprometida em realizar manutenções caseiras em seus carros, o que deixa de ser uma obrigação e coexiste como um entretenimento para estes amantes de carros. “Brincar” de mecânico é uma especialidade, sempre conferir se as peças estão em condições e, é claro, fazer melhorias e adaptações do jeito “mais gearhead” possível.

Cuidados de alto nível dentro da garagem de casa

Por muito tempo as melhores manutenções de veículos eram feitas em locais especializados, mas parece que a cena atual pode estar mudando. Hoje, é possível encontrar uma grande variedade de materiais e ferramentas para fazer um upgrade caseiro e com alta qualidade no seu veículo. No entanto, para os gearheads, é essencial poder contar com marcas que apresentem produtos para todas as etapas da manutenção em seus carros.

“A conexão com os carros advém de jornadas, e é por isso que os gearheads têm tanto carinho por carros. Carros contam histórias, são eles que nos levam a lugares que nunca imaginaríamos, eles que nos proporcionam momentos inesquecíveis. Por isso merecem atenção e zelo”, afirma Conrad, um dos fundadores da loja de acessórios automobilísticos Dub Boyz.

Quando fala-se sobre cuidar dos carros, não é apenas realizar visitas esporádicas ao mecânico ou parar em postos para calibrar pneus. Aos que guardam carinho por seus veículos, o cuidado vem desde uma limpeza profunda de sua máquina até o aprimoramento de suas peças.

Hoje, já é possível realizar lavagens e manutenções praticamente profissionais dentro da própria garagem, o que há alguns anos atrás era realizado apenas de forma amadora pelos proprietários de carros. Os donos da Dub Boyz ainda afirmam que cada vez mais gearheads têm surgido no cenário automobilístico, os carros deixaram de ter apenas um preço e passaram a ter um valor bastante sentimental. A busca por materiais e ferramentas qualificadas cresceu exponencialmente durante os últimos. Dentro de suas casas, motoristas já colecionam toalhas especiais, luvas resistentes e produtos químicos de lavagem automotiva.

Em resumo, os gearheads são amantes de carros, donos de carros raros e avaliadores de performances automotivas.

Website: https://dboyz.com.br/

Website: https://dboyz.com.br/