Evento gratuito ensina como driblar dificuldades para conseguir primeiro estágio

A Academia do Universitário, startup de HRTech, realizará o webinar “Do Zero ao Estágio dos Sonhos”, que contará com aula gratuita e conteúdos exclusivos para quem está em busca de se destacar ao entrar no mercado de trabalho.

Jovens entre 18 e 24 anos foram os que mais sofreram o impacto da pandemia no mercado de trabalho, a taxa de desocupação chegou a 29,8% no final de 2020, ou seja, 4,1 milhões de jovens à procura de emprego. Pensando nisso, a Academia do Universitário, promove a primeira aula aberta, e completamente gratuita do seu novo programa, “Programa Primeiro Estágio”, dia 9 de dezembro, em busca de auxiliar esses jovens com as principais dúvidas e dificuldades na hora de conseguir o almejado primeiro emprego.

O evento, será guiado por Diego Cidade, CEO & Fundador da Academia do Universitário, especializado no assunto, tem como seu propósito inovar e mudar o mercado de trabalho e a forma como os estagiários são vistos. Hoje a AU contrata estagiários para marcas, como, TotalEnergies, Transformação Digital e RedHat, somando mais de 3 milhões de universitários alcançados por oportunidades de estágio.

Do Zero ao Estágio dos Sonhos abordará as dificuldades enfrentadas pelos universitários para conseguir um emprego, as principais dicas de como agir durante o processo seletivo, a importância de entender os valores da empresa nesse processo e como o autoconhecimento é imprescindível para entender as expectativas pessoais. Totalmente online e aberto ao público, o webinar ocorrerá às 17 horas e com disponibilização de horas complementares a todos os universitários presentes.

Diego explica que a empresa nasceu dentro da universidade entendendo a real dor dos estudantes. “A proposta Do Zero ao Estágio dos Sonhos é desmistificar o início da trajetória profissional do estudante universitário. No evento, vamos mergulhar em três principais temas, etapas do pré-estágio, valores e autoconhecimento. O estudante que participar pode esperar as principais dicas que vão levá-lo ao seu objetivo profissional. Não importa de onde ele esteja ou o que ele quer fazer. Nós vamos ajudar”, diz Cidade.

No evento também ocorrerá o lançamento do novo Programa da AU, o “Programa Primeiro Estágio”, com 6 módulos de conteúdos exclusivos totalmente focados em guiar e auxiliar em todas as etapas para conseguir o primeiro emprego. Desenvolvido para jovens que não sabem como fazer um bom currículo sem possuir experiência, lidar com inseguranças no processo seletivo, nervosismo na hora da entrevista e dinâmicas de grupo e como dar o pontapé inicial nessa jornada.

Maria Clara Taveira, assistente de marketing na Academia do Universitário, explica que: “O principal objetivo do Programa Primeiro Estágio é dar aos universitários a possibilidade de saber o que os recrutadores e empresas esperam deles em todas as etapas da seleção. Além disso, buscamos ensinar como podem se posicionar para que sejam notados pelas empresas que realmente almejam trabalhar”.

Inscrições através do site: https://bit.ly/ProgramaPrimeiroEstagio

Informações

Evento: Do Zero ao Estágio

Data: 9 de dezembro

Horário: 17h

Inscrições: https://bit.ly/ProgramaPrimeiroEstagio

Website: https://bit.ly/ProgramaPrimeiroEstagio