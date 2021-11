Estudo: 48% dos brasileiros desejam mudar de carreira

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de novembro de 2021.

São Paulo – SP 25/11/2021 – Ao entrar especificamente na vida de empreendedor, é preciso ter clareza do que você gosta, do que não gosta, quais são as suas metas e objetivos pessoais

Brasileiros optam pela transição de carreira visando a abertura do próprio negócio e têm no modelo de franquias opções de segmentos; especialista comenta sobre o mercado de franchising no setor de odontologia

A mudança de carreira é tema presente na vida dos profissionais. O estudo Work Trend Index 2021, realizado em março deste ano pela Microsoft com pessoas de 31 países, indicou que cerca de 40% dos entrevistados consideram realizar uma transição de carreira até o final deste ano. Há muitos motivos para pensar na mudança de carreira, sendo um dos principais fatores a preocupação com o desenvolvimento profissional.

Isto pode ser corroborado pela última edição da pesquisa Re:Trabalho, publicada em 2020, em que foi constatado que a maneira como se configura o trabalho nos dias atuais é distinta de como era tempos atrás. De acordo com a pesquisa, as carreiras não são mais previsíveis, e a mudança, seja de profissão ou de empresa, tornou-se comum. Dentre os brasileiros entrevistados, cerca de 63% afirmaram que já mudaram de carreira e 48% pretendem mudar nos próximos 12 meses. Além disso, 78% responderam que pretendem alinhar o trabalho a seus propósitos e interesses de vida.

Empreendedorismo em ascensão

Com o crescimento no número de profissionais que buscam alinhar desejos pessoais com o trabalho ideal, o empreendedorismo se tornou uma opção. De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), apenas no primeiro semestre deste ano, cerca de 2,1 milhões de micro e pequenas empresas foram abertas.

Além destes novos negócios que saíram do papel no país recentemente, outros tantos nasceram – e estão em vias de nascer – por meio de franquias: segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), entre 2019 e 2021, o número de cadastros de empreendedores interessados em franquias cresceu 16%. Os dados também mostraram que no primeiro trimestre de 2021 o número de franquias no país aumentou 3,3% se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Franquias no setor de saúde são opção para dentistas

Dentre os novos empreendedores, estão os profissionais da saúde. De acordo com a ABF, foram abertas cerca de 12,7% de franquias nesse segmento. Ademais, o setor odontológico também se adaptou à modalidade. Lucas Romi, sócio e vice-presidente de expansão da rede Odontoclinic, conta que esse é um segmento que tem passado por uma grande transformação nos últimos anos.

“Era muito comum vermos dentistas abrindo sua própria clínica ou partindo para concursos, área acadêmica e de prestação de serviços. No entanto, após uma consolidação de mercado, vemos as franquias ganhando espaço por inúmeros fatores, fazendo com que os dentistas passassem a empreender de forma mais segura e, certamente, com mais preparo”, afirma Romi.

Romi comenta, ainda, que as franquias podem ser uma escolha favorável para aqueles que desejam realizar a transição de carreira, “principalmente os dentistas que querem empreender”. Para o profissional, isto acontece porque, ao entrar no processo de abertura de franquia, “é possível ter um suporte do franqueador desde o ínicio, seja para escolha do ponto ou até mesmo no trabalho de captação de pacientes, como no caso do dentista”.

Transição de carreira

Começar a empreender pode não ser tarefa simples, mas conforme indicado pela pesquisa da Microsoft Work Trend Index 2021, o empreendedorismo se tornou uma alternativa para diversos segmentos, inclusive para o setor da saúde, pois os profissionais passaram a buscar por trabalhos mais flexíveis, bem-estar e por mais autenticidade no ambiente corporativo.

Para Romi, ao optar por realizar uma transição de carreira e começar o próprio negócio, é preciso planejamento, em todos os âmbitos. “Para que isso aconteça de forma mais natural, é preciso ter motivação, entender que empreender não é só pensar no dinheiro. Consequentemente, entender o seu momento, criar metas e estabelecer prazos. As coisas acontecem quando seguimos esses passos e conseguimos executá-los”, comenta.

O profissional conta, ainda, que o mercado tem se mostrado promissor para quem deseja investir em um negócio próprio. Para aproveitar tal oportunidade, porém, é preciso ter foco, estabelecer regras e fazer uma coisa de cada vez. “É importante criar o hábito de estabelecer as entregas em um cronograma, pois facilita muito a vida de qualquer pessoa. Sempre observar aquilo que toma mais tempo e descobrir maneiras de otimizar isso no dia a dia”, pondera.

Em relação à rotina de um empreendedor, segundo o profissional, é preciso tomar alguns cuidados. “Ao decidir migrar de carreira e se tornar empreendedor, é preciso ter certeza de quais são as suas metas e objetivos pessoais. Isso fará com o que o investimento aconteça de forma mais segura, entendendo o momento do mercado e aproveitando as oportunidades certas”, finaliza.

Para mais informações basta acessar: https://www.franquiaodontoclinic.com.br/

Website: https://www.franquiaodontoclinic.com.br/