Prêmio Networking reúne celebridades e anuncia evento em Londres ano que vem

25 de novembro de 2021.

São Paulo 25/11/2021 – “O prêmio comemora a resiliência de empresários, que criaram novos formatos para seus negócios”, destacou Gil Santos, presidente da Craques Master Brasil.

O Instituto Brasil + Social, ONG que recebeu homenagem como destaque em ações sociais, ganhou parte da verba publicitária do 8º Prêmio Networking Empresarial, que reuniu empresários e celebridades com noite comemorativa em São Paulo



A solenidade de entrega do prêmio aconteceu na Casa do Ator, em São Paulo com a premiação para a diretoria do Instituto Brasil + Social, entidade social que vem realizando importantes ações contra a fome e alertando contra o câncer em sucessivas campanhas. E na homenagem prestada pelo empresário Gil Santos à sua mãe, Maria Jesuína. “A noite estava perfeita: flores, champagne e homenagens aos grandes heróis da pandemia: os empresários”, destacou Santos.

Para o presidente da Craques Master Brasil, Gil Santos, que promove o evento, “o Prêmio Networking comemora a resiliência de empresários que, apesar das dificuldades, criaram novos formatos para seus negócios e não desistiram de produzir na pandemia. A ideia do prêmio é homenagear profissionais e empresários que contribuem com a produção econômica, social, artística, esportiva e científica do país”, completa. Ano que vem, o empresário anuncia que a edição do prêmio será em Londres.

As homenagens

Foram homenageados os empresários, Samuel Pedroso, da Med Vida; Francisco Balestrin, SindHosp; Jeffrey Floriano, do Grupo SOLPAC; Marco Antônio de Paula; a dupla sertaneja Gian & Giovani; a cantora Vanessa Jackson; o colunista Leão Lobo; o deputado estadual Coronel Telhada; a ativista Luiza Brunet; o empresário Henrique Fraga; Marcel Ghiraldelli, da Empresa Eko; Thiago Souza Lima, modelo revelação; o empresário inventor Denny Brunet; Marcinho Costa, empresário de grandes eventos; o arquiteto Ruy Otake; Aildo Rodrigues Ferreira, secretário de esportes do Estado de São Paulo; Robson Tuma, secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania.

No segmento social, o Instituto Brasil + Social; o compositor e sanfoneiro Targino Gondim; a empresária e apresentadora Luiza Oro, da Oro New Life; Fabiano Rodrigues, secretário de esportes de Cajamar; Lúcio Santana, da Royal Mortgage USA; Rafael Eugênio, da Azallon; Regina Ribeiro, Bailarina do Teatro Municipal do Rio; Mara Machado da Kasa 309; a artista plástica internacional Beatriz de Carvalho; Vinicius Figueiredo, da eUpnets telecomunicações. No esporte, foram agraciados Junior Pentacampeão; o piloto Richard Annunziata, campeão brasileiro de kart, e o presidente da DS Sports, Carlos Bertolo.

