Maratona de inovação incentiva projetos com foco na inclusão e diversidade

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de novembro de 2021.

Porto Alegre, RS 25/11/2021 – Realizamos um evento mais inclusivo e com a participação de mais pessoas em um fim de semana de intenso aprendizado graças a todos os participantes

Os disputados hackatons deixam de focar apenas na tecnologia e agregam visão mais inclusiva, como o Inovathon paySmart, cujos participantes criaram projetos de educação, gestão e inclusão financeira

A realização de maratonas para desenvolvimento de projetos na área de Tecnologia, os chamados hackatons, vem se comprovando como um excelente meio de incentivar jovens a desenvolverem projetos inovadores, entre os quais os melhores são premiados. Uma tradição entre os diversos segmentos ligados à tecnologia, os hackatons estão evoluindo para abranger não apenas a inovação tecnológica, mas também ideias que podem contribuir para a inclusão social e financeira e também para promover a diversidade.

Um exemplo disto é o Inovathon paySmart 2021, maratona de inovação realizada recentemente pela paySmart, fintech que permite que qualquer empresa se torne um banco digital, com o apoio da bandeira de cartões Elo. O desafio proposto aos participantes visou estimular projetos que pudessem contribuir para um mundo mais inclusivo, sustentável e diverso, por meio da identificação de ideias inovadoras ligadas ao mercado de meios de pagamentos.

A maratona propôs que os projetos trouxessem ideias com um cunho social, ambiental e de diversidade. A equipe vencedora MarFin, desenvolveu o Projeto Bloquinho, uma plataforma de educação financeira e de controle de finanças. A segunda colocada na maratona, a equipe FinstartTech, desenvolveu o EDUCA+, um aplicativo voltado a crianças e adolescentes, com dicas sobre gestão financeira por meio de gameficação. Em terceiro lugar, com o Projeto Tactil, a equipe Social Inclusion criou um serviço que transforma qualquer plataforma já existente de e-banking em um ambiente acessível para Pessoas com Deficiência (PcD). Elas receberam prêmios em dinheiro no valor de R$ 10 mil, R$ 6 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

A paySmart considera que todos os participantes ganharam com a experiência. “As 16 equipes participantes dedicaram tempo e esforço, ganharam conhecimento e ampliaram o network. A gente buscou realizar um evento mais inclusivo e que tivesse a participação de mais pessoas, e conseguimos alcançar esse objetivo, em um fim de semana de intenso aprendizado graças a todos os participantes”, afirma Daniel Oliveira, CEO da paySmart.

A maratona recebeu mais de 100 inscrições de pessoas localizadas em diversos estados, de todas as regiões do Brasil. Destas, 70 foram habilitadas a participar, sendo 37,5% mulheres, 40% negros, 2% amarelos, 2% indígenas (estes da região amazônica) e 6% LGBTQIA+. Os participantes integraram 16 equipes que trabalharam, de forma remota, ao longo dos dias 23 e 24 de outubro, para o desenvolvimento das ideias apresentadas.

O trabalho de mentoria, realizado por 20 profissionais de variadas áreas do conhecimento, e que, inclusive, seguiu pela madrugada, foi fundamental para ajudar as equipes participantes na construção de novos mindsets, tirá-las da sua zona de conforto e estimular a progredir no trabalho. Como resultado, todas as equipes chegaram ao fim da maratona, sem que houvesse desistências.

As soluções desenvolvidas foram avaliadas por um comitê formado por Danilo Rodrigues, cofundador e COO da paySmart, Felipe Costa, Head de Planejamento Estratégico da Elo, e Daniel Nery, CEO da UltraLinks e Diretor da ANFAP (Associação Nacional dos Facilitadores de Pagamentos).

A paySmart é uma fintech que permite que qualquer empresa se torne um banco digital, atuando como uma processadora de pagamentos que empodera emissores e carteiras digitais, sempre com um mindset de simplicidade e eficiência.

Seja no modelo de processamento completo do Emissor, seja via BIN Sponsor, ou com serviços EMV, a tecnologia paySmart® está presente em mais de 27 milhões de dispositivos, em 5 países. Da emissão de cartões e pulseiras ao provisionamento de celulares, passando por validação de transações, gerenciamento de chaves, preparação de dados, aplicações no cartão e no celular, NFC, PIX e QR Codes, a tecnologia paySmart® faz o dia a dia de milhões de pessoas mais simples, barato e seguro.

Informações para a imprensa

GPCOM Comunicação Corporativa

Nando Rodrigues – nando@gpcom.com.br – (11) 98765-0736

Fabio Aguiar – fabio@gpcom.com.br– (11) 99171-6327

Giovanna Picillo – giovannapicillo@gpcom.com.br – (11) 99175-7550

Fone: (11) 3129-5158 – GPCOM Comunicação Corporativa

Website: http://ww.paysmart.com.br