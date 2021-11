Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de novembro de 2021.

Na era digital, é importante entender como proteger a sua rede de ataques de hackers, afinal, essas pessoas são como os ladrões que roubam as pessoas pelas ruas e diferem somente na forma de atuarem que, nesse caso, é virtualmente.

Os casos de crimes relacionados ao mundo virtual aumentam cada dia mais, com golpes variados e práticas de estelionato acontecendo constantemente.

No entanto, antes os hackers se interessavam somente por grandes corporações ou pessoas mais famosas, mas, hoje em dia, com o maior acesso ao conhecimento, essas pessoas têm se multiplicado e atacam até mesmo redes domésticas de computador.

Então, para ajudar quem está pensando em como proteger a sua rede de ataques de hackers, criamos este artigo para falarmos sobre as formas que servem para evitar e até impedir que esses ataques nos prejudiquem.

Como proteger a sua rede de ataques de hackers com antivírus?

Levantamentos relacionados aos ataques de hackers na internet apontam que, atualmente, 73% dos problemas causados por vírus e outros malwares acontecem por falta de antivírus eficiente nos computadores.

Então, quem pensa em como proteger a sua internet banda larga de ataques de hackers, deve contar com um sistema que garanta a proteção contra malwares para dentro da memória do computador, onde esse vírus se espalha muito rápido de maneira similar ao do corpo humano.

Além disso, muitos imaginam que, após instalar o antivírus, ele protege o computador sem limite de tempo, mas não, pois é muito importante manter esse programa de proteção sempre atualizado, já que, assim como os vírus relacionados à saúde humana, esses também se multiplicam e se diferenciam de acordo com cada computador que e espalha.

Ou seja, o antivírus é a barreira final de entrada em um computador, por isso, ele deve ser muito bom para suportar diversos ataques virtuais que acontecem constantemente.

Abaixo, separamos mais algumas formas de como proteger a sua rede de ataques de hackers.

Mantenha as licenças de uso atualizadas

Mesmo que seja um fato que existem os riscos de ataques de hackers contra qualquer computador, ainda existem muitas pessoas, especialmente as empresárias, que negligenciam os cuidados como a obtenção de licenças atualizadas para o sistema.

Quem não se mantém em dia com as atualizações e não paga a licença de uso de alguns sistemas que cobram por isso, corre o risco de ter seu computador e seus dados expostos.

Por isso, estar sempre usando a nova versão de sistema operacional, de antivírus, entre outros fatores relacionados ao mundo virtual, é umas das melhores formas de como proteger a sua rede de ataques de hackers, afinal, esses programas que citamos são imprescindíveis para a saúde dos computadores.

Invista em segurança para computação em nuvem

Quem trabalha no mercado digital sabe da importância da computação em nuvem, hoje em dia, afinal, todas as empresas precisam de um sistema desse para arquivar todas as informações de um trabalhador sem depender dos obsoletos armários com imensas filas de pastas.

No entanto, como os documentos estão na nuvem, os hackers podem ter acesso, enquanto em um arquivo físico isso não aconteceria. Mas, claro que a melhor forma de organizar esses documentos é através de cloud computing mesmo, desde que a pessoa mantenha o investimento em segurança para esse sistema.

Não obstante seja um ambiente seguro, para garantir a segurança dos dados, devemos levar em consideração:

A reputação do provedor;

Autenticação de, no mínimo, dois fatores de segurança;

Adoção de uma política de senhas variadas

Utilização de ferramentas para transportar dados para a nuvem.

Faça gestão de vulnerabilidade

Esse termo tem até mesmo um nome especial, Vulnerability Management e, isso está em nossa lista de como proteger a sua rede de ataques de hackers, pois é uma estratégia importante para evitar ataques cibernéticos.

Seja por meio de varredura, seja por meio de scanner, alguns programas fazem a análise detalhada de tudo que pode estar deixando o computador mais lento e ainda apresentam as possíveis soluções para as questões.

Portanto, é imprescindível contar com um programa de gestão de vulnerabilidade para evitar que sejamos surpreendidos por um computador travado depois de algum tempo.

Use a criptografia em e-mail importante

Os e-mails podem ser lidos com facilidade por hackers, então, caso possam ser evitadas, as informações mais importantes de nossas vidas não podem ser citadas em uma mensagem de texto para outra pessoa.

Caso não seja possível evitar o envio de e-mail com dados relevantes, as pessoas podem usar serviços de criptografia que fazem a comunicação criptografando toda mensagem que foi enviada para alguém pelo correio eletrônico.

Mas, o ideal seria evitar mesmo o envio de informações pessoais por e-mail, restringindo esse tipo de texto às conversas presenciais ou às conversas de aplicativos, como o WhatsApp, onde a criptografia de ponta a ponta não permite que alguém invada o conteúdo sem nossa permissão e, assim, encerramos a lista das formas de como proteger a sua rede de ataques de hackers.