Grandes empresas querem comprar de afroempreendedores no Brasil

* Por: - 29 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 29/11/2021 – As Gigantes Ambev e Carrefour apoiam projeto de startup negra para aumentar o número de fornecedores pretos e pardos para todo o Brasil, com o uso de tecnologia

Consciência Negra: empresas gigantes estão comprometidas em fazer negócios com afroempreendedores e o projeto é liderados por uma startup de negros.

Dados do Sebrae e Pnad mostram que no Brasil a maioria das empresas já era de afroempreendedores negros (pretos ou pardos), somando quase 13 milhões de empresas, mas que, apesar de ser a maioria, o seu faturamento mensal médio corresponde à metade do faturamento de empresas onde os brancos são os donos.

Outro dado que chamou a atenção nessa pesquisa é que existem cerca de 115 mil empreendedores negros que são empregadores, e que as suas empresas estão distribuídas geograficamente sendo 14% no Norte, 40% no Nordeste, 8% no Centro-Oeste, 32% no Sudeste e 5% no Sul do país. Quando observa-se a proporção entre homens e mulheres, as empreendedoras negras correspondem a 31% deste grupo enquanto os homens são os 69% restantes.

Existem empresas que já estão na dianteira quando o tema é ter negros e negras como parceiros fornecedores, com o destaque para a Ambev, que recentemente compartilhou que já conta com mais de 500 parceiros comerciais população negra, e está realizando um projeto-piloto com a startup diversidade.io do afroempreendedor Marcelo Arruda para aumentar esse número de parceiros e parceiras, através da tecnologia utilizando data mining e machine learning para dar velocidade no crescimento desse banco de dados que poderá ter empresas de negros de todo o território brasileiro.

Somente neste ano a Ambev vem promovendo desde o primeiro semestre eventos de cadastramento de fornecedores para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e recentemente para a sua unidade do Nordeste.

A Startup diversidade.io está fazendo esse cadastramento gratuito das empresas interessadas em vender para a Ambev, entre outras gigantes, que têm metas de aumento de negócios. É possível se inscrever no link: https://bit.ly/cad_empre_nacional.

Website: https://www.diversidade.io/