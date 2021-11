5 estratégias para seu site crescer e arrasar nas vendas!

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2021.

Conforme matéria publicada no jornal online Techtudo, cerca de 20 mil novos sites são criados diariamente. Infelizmente, eles só duram três meses. Afinal, elaborar estratégias eficazes para o crescimento não é uma tarefa nada fácil. Por outro lado, o simples ato de criar um blog, por exemplo, está cada vez mais acessível.

A consequência é uma maior concorrência por um espaço na primeira página do Google, local responsável pela maior parte dos acessos de um site. Nesse ponto, ter conhecimento das melhores estratégias para um crescimento consistente é essencial. E, nas próximas linhas, é exatamente sobre isso que vamos falar. Confira!

Link Building: a principal estratégia de crescimento

A construção de links, em tradução literal, consiste em uma estratégia de elevar a sua autoridade para o Google por meio da recepção de backlinks de qualidade. Em linhas gerais, quando um site conceituado coloca um link para outro, cede parte da sua autoridade a ele.

Basicamente, o buscador entende que aquele site que está recebendo esse link tem um conteúdo realmente relevante, pois está sendo uma referência naquele momento. Quando isso acontece em larga escala, o site que está recebendo links tem uma relevância cada vez maior.

Consequentemente, seus conteúdos são indexados mais rapidamente no Google e atingem a primeira posição com uma maior facilidade. Vale destacar, ainda, que link building vai muito além da simples aquisição de backlinks, mas vamos focar neste ponto.

Para alavancar seu crescimento de forma rápida e arrasar nas vendas, comprar backlinks pode ser uma excelente opção. Mas, tome cuidado para não comprar backlinks de má qualidade — de sites com baixa relevância —, pois isso pode ter o efeito contrário em sua estratégia.

Search Engine Optimization (SEO)

SEO é uma estratégia que pode ser implementada em diversos pontos do seu site, como na sua construção e nos seus artigos. De uma forma geral, consiste em otimizar as páginas do seu domínio para que o Google as encontre com maior facilidade e as priorize.

No início da internet, bastava repetir o termo que o usuário estava procurando diversas vezes durante um texto e ele facilmente atingia a primeira página. Hoje em dia, os requisitos são bem mais amplos e de nada adianta um excelente texto se ele não tiver SEO.

Investir nessa estratégia fará com que economize em tráfego e receba visitas constantes de pessoas que estão à procura de termos específicos no Google ou outro buscador. Por isso, não deixe esse ponto de lado.

Tráfego pago

Como seu nome sugere, tráfego pago consiste em uma estratégia de compra de tráfego para o seu site, ou seja, pagar para ter uma quantidade maior de visitantes. Desse modo, existem inúmeras formas de se fazer isso, mas a dica é que foque em Facebook Adwords e Instagram Adwords.

Em uma explicação simples, você investe determinada quantia para exibir um anúncio do seu site no Facebook ou Instagram de forma extremamente segmentada. Como consequência, tem uma alta de visitantes que podem ou não se tornar clientes, tudo dependerá das suas demais estratégias a partir deste momento.

Branding

Branding diz respeito à construção de marca de uma empresa, isto é, como ela se consolida no mercado e se comunica com os seus consumidores. É ele quem faz com que uma pessoa tenha a sensação de repulsa ou felicidade ao ouvir o nome de determinada marca. Seu produto ou serviço pode ser excelente, mas se o consumidor não compartilhar valores com a sua empresa, ele simplesmente vai comprar do seu concorrente.

E-mail marketing

Ainda hoje, o e-mail é um dos maiores canais de contato entre empresas e consumidores. Nele, recebemos ofertas diariamente e muitas marcas utilizam-o para distribuição de conteúdo relevante. Investir em uma boa estratégia de e-mail marketing pode elevar a sua receita grandemente, basta fazer da maneira correta.

Agora que já conhece cinco novas estratégias para alavancar o seu negócio digital, compartilhe este artigo em suas mídias sociais e ajude ainda mais pessoas a continuarem com os seus sites no ar!