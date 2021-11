Veja como utilizar o Google para ter mais clientes para o seu negócio físico

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2021.

Nos últimos dois anos, empreendedores que ainda não eram totalmente adeptos ao mundo digital viram seus negócios falir devido à quarentena imposta pela pandemia de COVID-19.

Por outro lado, os empresários que tinham seu estabelecimento físico, mas que já haviam compreendido a importância do digital, tiveram aumento considerável no faturamento.

Muitos desses empresários precisaram se reinventar, aprender coisas novas, contratar novos profissionais, tudo com o intuito de manter seu negócio funcionando.

Sendo assim, preparamos este artigo dando dicas importantes para quem é empresário e quer conhecer formas de aumentar ainda mais o faturamento da sua loja física através do Google, uma das maiores empresas do mundo atualmente.

E como o Google pode ajudar a minha loja virtual?

O Google oferece uma infinidade de serviços que podem ser úteis para empresas e profissionais autônomos dos mais variados segmentos.

Para este artigo, iremos considerar o exemplo de alguém que possui um empreendimento no ramo de restaurantes, na cidade de Montes Claros.

A partir daí, ficará mais fácil de entender as explicações sobre como o Google pode crescer um negócio local. De qualquer forma, vale ressaltar que a lógica é a mesma, a única diferença será o ramo de negócio.

1. Tendo acesso ao Google Meu Negócio

O Google Meu Negócio (GMN) é uma ferramenta criada pelo próprio Google para ajudar qualquer tipo de empreendimento que tenha um endereço físico, ou seja, um negócio local.

Para utilizar essa ferramenta é simples, basta entrar no site oficial do GMN e criar sua conta, ou então, caso já possua um e-mail do tipo GMAIL, basta logar e preencher as informações.

Quando estiver na tela principal, basta preencher as informações que o GMN pede, que normalmente são:

Nome da empresa

Categoria da empresa

Endereço físico do estabelecimento (Rua, Número, Estado, Cidade, CEP)

Áreas que a empresa faz as entregas ou presta os serviços

Número de telefone

Site oficial da empresa

Horário de funcionamento

Fotos

Essas são apenas algumas das informações que a própria ferramenta do GMN solicita ao usuário que está criando o perfil.

Entendendo mais sobre a importância do Google Meu Negócio

Ter um perfil no GMN é essencial para qualquer negócio físico, pois através dele o usuário conseguirá ver mais sobre o estabelecimento.

Conforme já comentado no artigo, iremos utilizar como exemplo um empreendedor que possua um negócio local em Montes Claros no ramo de restaurantes.

Caso alguém que seja da cidade digite no Google a palavra-chave “restaurante japonês em montes claros”, os sites que serão exibidos possuem um perfil cadastrado no GMN.

Isso é importante pois é através dessa ferramenta que a pessoa conseguirá ter acesso a informações como:

Avaliações de clientes

Horário de funcionamento

Fotos do local

Dados de contato

Inclusive, um dos critérios que as pessoas mais costumam levar em consideração é o de avaliações, pois é através desse dado que conseguimos identificar melhor se o produto ou serviço que iremos contratar valerá a pena.

Sendo assim, ter um bom perfil de avaliações no GMN é de extrema importância para que a pessoa sinta confiança e decida visitar seu restaurante.

2. Criando anúncios no Google Ads

O Google Ads é a plataforma de anúncios do Google, assim como outras empresas também possuem sua própria plataforma. No caso do Facebook, é o Facebook Ads, por exemplo.

Para utilizar o Google Ads, basta criar um perfil na ferramenta e começar a criar os seus anúncios.

Não é segredo para ninguém que o Google funciona a base de palavras-chave. Logo, alguém faz uma busca no Google para tirar uma dúvida e comprar algo com base nas palavras que digita.

Porém, o ponto está em entender a intenção de busca da pessoa. Se alguém busca por “restaurante japonês em montes claros”, é um tipo de busca que consideramos como transacional.

Em outras palavras, quem faz esse tipo de busca no Google está com intenção de comprar algo, ou no nosso exemplo, comer comida japonesa em algum restaurante em Montes Claros.

Todavia, se alguém busca no Google por “melhores restaurantes em montes claros” a intenção de busca é diferente, pois a pessoa ainda não quer necessariamente um restaurante para ir, mas sim buscar mais informações sobre quais são os melhores restaurantes.

E então você pode estar se perguntando, por que é importante entender qual a intenção de busca do usuário?

Segundo o especialista em marketing Isael Oliveira, o motivo é que normalmente quando as palavras-chave se classificam na intenção transacional, ou seja, de compra, normalmente existem pessoas que anunciam para aquela palavra-chave.

Sendo assim, se alguém buscar por “restaurante em montes claros”, mesmo que você possua o Google Meu Negócio instalado, caso alguém resolva anunciar nesta palavra-chave, há uma chance do usuário não clicar e consequentemente, não ver o seu restaurante.

Vale ressaltar que no Google Ads, quando o anúncio for criado, cada vez que alguém buscar por essa palavra-chave e clicar no seu anúncio, você será cobrado.

Então, o valor pode variar bastante, mas para uma palavra-chave que é considerada local, geralmente costuma ficar em torno de R$0,50 cada clique.

3. Tendo um site pensado em SEO

O SEO consiste em utilizar técnicas para melhorar o posicionamento de páginas de sites e blog em motores de busca, como o Google.

Trazendo para o nosso exemplo, ao buscar pela palavra-chave “restaurante japonês em montes claros”, o Google irá mostrar tanto o Google Meu Negócio como anúncios, conforme já foi comentado.

No entanto, terão usuários que não irão clicar em nenhuma dessas opções, mas sim nas opções que vem logo abaixo.

Os sites que aparecem logo abaixo do GMN são sites que foram feitos aplicando técnicas de SEO.

Essa área do Marketing Digital é responsável por otimizar páginas no Google, porém costuma ser uma disciplina que exige um nível de conhecimento um pouco maior para serem aplicadas, diferentemente do Google Meu Negócio ou do Google Ads, em que basta apenas criar um anúncio bem feito e esperar o resultado.

É por isso que o ideal é encontrar algum profissional que já tenha uma certa experiência na área de SEO, para que a estratégia seja a melhor possível.

E então, quais dessas técnicas você pretende utilizar para alavancar o seu negócio físico em Montes Claros?