Media tech é eleita uma das 10 melhores para trabalhar em TI

* Por: - 30 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 30/11/2021 – Cuidar das pessoas desde a fundação, ter um ambiente muito bom para se trabalhar, um ambiente de confiança. Isso é o que a gente já faz há 20 anos

Reconhecimento ao Grupo Comunique-se foi concedido pelo Great Place to Work (GPTW)



Mais uma conquista para a história do Grupo Comunique-se. Fazendo jus ao fato de se apresentar ao mercado como media tech, a empresa passa a fazer parte das melhores para trabalhar no setor de tecnologia da informação (TI). Em evento online realizado na tarde da última quinta-feira, 25 de novembro, a corporação ficou com a décima colocação do ranking divulgado pelo Great Place to Work (GPTW).

A colocação na parte de TI reforça a cultura corporativa do Grupo Comunique-se em ser um bom lugar para se trabalhar. Somente em 2021, a empresa já havia sido destaque em outras duas disputas promovidas pelo GPTW. Em agosto, por exemplo, ficou com a quarta colocação geral entre todas do estado do Rio de Janeiro. No mês passado, a notícia foi ser top 10 entre as corporações de médio porte do país: oitavo lugar.

O reconhecimento da vez, também entre empresas de médio porte (aquelas de 100 a 999 colaboradores), mostra o Comunique-se como potência na área de TI. Isso porque não é a primeira vez que o grupo figura entre as melhores do Brasil no setor. A empresa já havia conquistado espaço em outras cinco oportunidades. A estreia na divisão de tecnologia da informação se deu em 2012 — quando ainda concorria entre as de pequeno porte. Posteriormente, mais reconhecimentos na área nos anos de 2014, 2016, 2018 e 2019, quando ficou na 11ª posição.

Comunique-se, uma empresa de TI

A premiação na edição deste ano do GPTW para TI no Brasil enaltece o Comunique-se nesse segmento de atuação do mercado. Fundada em setembro de 2001 pelo empreendedor carioca Rodrigo Azevedo, que é formado justamente na área de TI, a empresa dedica-se a facilitar a comunicação de diversas companhias e marcas com seus respectivos públicos — e faz isso justamente por meio da tecnologia.

Atualmente, o Grupo Comunique-se, uma das melhores empresas de TI para trabalhar no Brasil, se faz presente em quatro negócios. A corporação controla as marcas Comunique-se 360 (comunicação corporativa e marketing digital), agência de notícias corporativas DINO (newswire), SuaTV (comunicação interna e sinalização digital) e Influency.me (marketing de influência). Todas elas funcionam a partir do desenvolvimento de tecnologias inovadoras e proprietárias.

Bem avaliada pelos próprios colaboradores

Para entrar no top 10 do GPTW não basta ser bom apenas na parte técnica de TI. É preciso conquistar, antes de mais nada, o reconhecimento por parte do próprio time. É que o ranking leva em consideração o clima organizacional de cada empresa concorrente. Para a classificação final, a equipe do Great Place to Work realiza pesquisa com os colaboradores, com série de questões objetivas e espaço para registro de comentários (essa parte é responsável por 70% da classificação final; os outros 30% são compostos por relatório formulado pelo RH).

O reconhecimento entre os colaboradores é algo, aliás, que faz o Grupo Comunique-se se destacar até na imprensa. A corporação tem histórico de recontratar profissionais — ação que ocorreu por diversas oportunidades em meio à pandemia da Covid-19, período em que o quadro de colaboradores cresceu em 35%. Em agosto, o CEO Rodrigo Azevedo falou sobre o feito em entrevista à Record News. “Cuidar das pessoas desde a fundação, ter um ambiente muito bom para se trabalhar, um ambiente de confiança. Isso é o que a gente já faz há 20 anos”, comentou o executivo.

Website: https://www.comunique-se.com.br/