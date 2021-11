Aluga.com investe em atender demanda de empresas portuguesas que atuam no Brasil

Compartilhe Facebook

Empresa de aluguel de equipamentos de TI realiza a fundação da nova filial em Lisboa

A Aluga.com, empresa de aluguel de equipamentos de TI, expande seu negócio e passa a realizar o serviço de locação para empresas portuguesas que buscam mão de obra no Brasil. São nove empresas em Portugal no ramo de Tecnologia da Informação (TI), a maioria nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que atendem 62 funcionários contratados no Brasil.

Segundo censo populacional 2021 de Portugal, a população do país lusitano diminuiu 2%, em comparação com dados registrados há 10 anos. Com isso, há poucos jovens no país, levando as empresas de tecnologia a buscarem mão de obra em outros países.

“A fundação da filial em Lisboa tem como objetivo ofertar o aluguel de equipamento de TI para as empresas portuguesas que usufruam da mão de obra no Brasil com facilidade e rapidez. Atualmente, as empresas que atendemos contratam desenvolvedores e programadores brasileiros para trabalharem remotamente, e nós entregamos os computadores na residência de cada colaborador, como tem sido o nosso padrão de atendimento ao longo da pandemia”, explica Ricardo Marcelino, fundador da Aluga.com.

Segundo estudo realizado pela Startup & Entrepreneurial Ecosystem, em parceria com a IDC, o mercado de startups está cada vez maior em Portugal. Dentro desse universo, 33% das empresas são voltadas para a área de tecnologia e os números tendem apenas a crescer. No futuro, a Aluga.com pretende oferecer seus serviços de locação diretamente em Portugal e região. Porém, as locações para as empresas que buscam atuar com mão de obra brasileira seguem fortemente, seguindo o crescimento das startups portuguesas.

“A perspectiva de novos negócios em Portugal se resume, inicialmente, ao nicho de mercado de ponte entre Brasil e Portugal, mas com expectativas de, a médio prazo, atender Portugal diretamente, bem como outros países da Comunidade Europeia”, explica Marcelino.

Os serviços de locação que serão prestados para as empresas portuguesas seguem o mesmo padrão oferecido para os clientes no Brasil. O serviço de locação de equipamentos de TI oferece redução de custos. A qualidade do suporte técnico e a demanda por essa modalidade de serviço é crescente. A empresa pretende conquistar clientes que buscam a flexibilidade e vantagem estratégica que a locação oferece.

“Os clientes portugueses podem esperar um atendimento rápido e humanizado, com suporte sobre todos os equipamentos alugados, gerando uma economia no que seria gasto com a aquisição e suporte de TI. Também será evitada a interrupção prolongada do trabalho dos colaboradores brasileiros, seja por problemas de software, quanto de hardware”, completa Marcelino.

Website: https://aluga.com/