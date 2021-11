Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2021.

Uma das maiores dúvidas que milhares de pessoas possuem, é sobre um consórcio e o seu cancelamento, e pensando nisso, decidimos vir falar um pouco sobre este ponto, para você saber se é possível cancelar um consórcio e receber o dinheiro de volta.

Com isso, podemos afirmar que abaixo você conseguirá aprender sobre diversos pontos, sendo alguns deles: se é possível cancelar um consórcio, como fazer o pedido de cancelamento, como recuperar o dinheiro, quais as vantagens e desvantagens e diversos outros.

Sendo assim, acaba se tornando fundamental com que você preste muita atenção em todas as informações que serão citadas mais abaixo, para assim, ficar por dentro de tudo que é necessário para fazer o cancelamento de um consórcio.

Será que é possível cancelar um consórcio e receber o dinheiro de volta?

Sendo uma das maiores dúvidas sobre os consórcios, milhares de pessoas se perguntam todos os dias se é possível cancelar um consórcio e receber o dinheiro de volta, e podemos lhe adiantar que sim, é possível.

Entretanto, já que o consórcio faz parte de um contrato que envolve milhares de outros fatores, fazer o cancelamento dele acaba não sendo uma tarefa tão simples e fácil, como você verá mais abaixo.

Como fazer o pedido de cancelamento?

Fazer o pedido de cancelamento é a parte mais simples para cancelar um consórcio, já que basta você se dirigir a empresa que fez o consórcio, ou fazer um contato com ela de forma virtual, e fazer a solicitação do cancelamento.

Normalmente demora alguns dias para a empresa ver o seu pedido e processá-lo, entretanto, caso não tenha nenhuma contradição sobre cancelamentos presente no contrato que você assinou, tal procedimento deve ocorrer em poucos dias.

Vou recuperar o meu dinheiro?

Agora, a maior dúvida de todas, referente ao cancelamento de um consórcio, é sobre a devolução do dinheiro que já foi pago, entretanto, pode ser dito que um pedido de cancelamento não obriga a empresa a devolver o montante pago até aquele momento imediatamente.

Um pedido de cancelamento apenas tira a sua obrigação de ter que efetuar o pagamento de parcelas mensais, fazendo com que a devolução ocorra alguns períodos após o cancelamento ou até mesmo após a data de encerramento do grupo (dependerá da legislação aplicada ao seu consórcio).

Ou seja, mesmo que você faça o cancelamento do seu consórcio, poderá demorar um grande período de tempo para que você tenha o seu dinheiro de volta, além disso, o valor que você receberá no final poderá ter taxas e multas de cancelamento que estavam presentes no contrato.

Vale ressaltar que a recuperação do montante investido em um consórcio é devidamente regulamentada por duas leis, sendo elas: a Lei 11.795/2008, e a Circular n.º 3.432 do BACEN, para evitar mais problemas e garantir a saúde financeira do grupo contra eventuais perdas.

Quais as desvantagens em cancelar um consórcio?

Agora que você já sabe que é possível cancelar um consórcio e receber o dinheiro de volta, além de como esse processo é feito, agora vamos citar algumas desvantagens que você irá encontrar ao fazer o cancelamento de um consórcio.

É extremamente importante que você se atente a estas desvantagens, tendo em vista que abrir mão do consórcio já acaba se tornando uma desvantagem, mesmo que seja feita por bons motivos ou até mesmo mudanças de planos.

A cobrança de taxas e multas

Primeiramente devemos citar sobre as cobranças de taxas e multas que podem abranger até 10% sobre o valor pago até o momento do cancelamento do consórcio, possibilitando com que o consorciado perca uma grande parcela do valor pago.

Vale lembrar que tal taxa e multa estavam presentes no contrato que você assinou antes de iniciar o consórcio, sendo assim, é extremamente importante que você procure empresas que forneçam um contrato totalmente transparente, podendo levar como exemplo a https://www.financer.com.br/, que possui esta qualidade em seus contratos.

Tais taxas e multas são aplicadas por conta de que um cancelamento significa a interrupção antecipada de um plano que já estava predeterminado.

Com isso, pode ser afirmado que na grande realidade, o cancelamento de um consórcio acaba significando uma grande perda financeira, sendo uma prática extremamente não recomendada.

O prazo para recuperação do valor

Para finalizar as desvantagens de cancelar um consórcio, já que você já sabe que é possível cancelar um consórcio e receber o dinheiro de volta, devemos citar um pouco mais sobre o prazo para a devolução do valor investido.

Como já foi citado, o prazo máximo para recuperar o dinheiro investido em um consórcio, é a data de encerramento do grupo, onde a maioria das vezes o consorciado terá que esperar um grande período de tempo para receber de volta o seu dinheiro.

Com isso, podemos afirmar que você já está por dentro de tudo que é necessário sobre os consórcios e seus cancelamentos, além de que você já sabe que é possível cancelar um consórcio e receber o dinheiro de volta, além de conhecer todos os passos e desvantagens deste procedimento.