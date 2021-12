Segurança e protocolos marcam a 13° edição da Campus Party

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de dezembro de 2021.

1/12/2021 –

A edição do evento de tecnologia deste ano contou com uma estrutura alinhada ao cumprimento dos protocolos sanitários e teve o suporte de uma plataforma de eventos.

A Campus Party reuniu cerca de 3.000 participantes em sua última edição, realizada entre os dias 11 e 15 de novembro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. A fim de otimizar a organização do evento, a Campus contou com o apoio de uma plataforma de gestão de eventos e serviços de credenciamento e controle de acesso, oferecidos pela startup 4.events.

O evento online começou no dia 11/11, nele a Campus investiu em uma estrutura com feira virtual 2D, transmissões online e painel do participante, no qual o inscrito podia entrar na feira, explorar as trilhas de transmissão, inscrever-se nas atividades e acessar a agenda para favoritar suas atividades preferidas da programação.

Essa interatividade se estendeu para o evento físico, que foi realizado a partir do dia 13/11 e terminou no dia 15/11. A organização do evento procurou manter uma estrutura organizada usando um serviço de credenciamento e controle de acesso. O credenciamento visava, sobretudo, garantir o controle e o cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção ao novo Coronavírus. Sendo assim, foi solicitado de cada participante: documento, comprovante de inscrição e vacinação com as duas doses ou dose única da vacina. Caso algum participante não estivesse com o comprovante em mãos, ele era encaminhado para realizar o teste rápido de Covid-19 no próprio ambulatório do evento.

Além dos protocolos sanitários, a Campus Party investiu em um sistema de credenciamento focado na segurança dos participantes e de seus equipamentos. Desse modo, na própria recepção, uma foto de segurança do participante e do seu equipamento era tirada e salva automaticamente no aplicativo da plataforma. Assim, sempre que o participante passava pelos pontos de controle de acesso, seus dados eram exibidos e confirmados pela equipe de staff. Todo o processo de check-in do credenciamento e controle de acesso era efetuado pelo aplicativo através de leitura de QR Code.

“Essa edição da Campus Party proporcionou mais organização e segurança aos participantes, uma vez que tais procedimentos otimizam e agilizam processos. Assim, evitamos filas, aglomerações, furtos de equipamentos e desorganização com um sistema funcional e intuitivo”, aponta Vitor, CEO da 4.events, startup responsável pelos serviços de credenciamento e controle de acesso da Campus e plataforma oficial do evento.

“Os números da Campus Party falam por si só: foram 16 pontos de credenciamento manual, 524 equipamentos registrados, 84 itens de guarda-volume, 3.191 etiquetas impressas e 19.958 registros de atividades de participantes. Devido a isso, a próxima Campus Party espera manter os mesmos procedimentos para, aos poucos, garantir uma retomada dos eventos mais segura a todos”, conclui Vitor.

A próxima Campus Party ocorrerá entre os dias 15 e 20 de fevereiro de 2022. As inscrições já estão abertas, basta acessar o link e se inscrever: https://cpbr14.vaitercampus.org/#/

Website: https://www.4.events/