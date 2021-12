ABCIP lança Guia de Telegestão em Iluminação Pública

Compartilhe Facebook

Documento reúne informações para auxiliar o poder público municipal e os estruturadores de projetos na tomada de decisão relacionada às novas plataformas de gestão da iluminação pública e de cidades inteligentes

A ABCIP – Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Iluminação Pública acaba de lançar o primeiro Guia de Telegestão em Iluminação Pública, organizado pelo Comitê de Telegestão da entidade, que reuniu 11 empresas associadas, com relevantes projetos no Brasil e no exterior. O objetivo do documento inédito é difundir o conhecimento sobre os sistemas de monitoramento aplicáveis à iluminação pública, trazendo conceitos básicos e gerais sobre o tema. O Guia foi apresentado pelo presidente da ABCIP, Pedro Vicente Iacovino, e pelo Comitê de Telegestão da Associação em um evento híbrido – online e presencial – no dia 10 de novembro.

Segundo a ABCIP, os municípios brasileiros têm observado cada vez mais o modelo de concessão do sistema de iluminação pública em resposta às crescentes demandas da população por serviços públicos de melhor qualidade, maior conforto e segurança. Por sua vez, as concessionárias vêm fomentando investimentos em inovação, produtividade e eficiência energética dos projetos.

Além de luminárias LED que apresentam eficiência cada vez maior, começam a surgir demandas por plataformas de telemedição e telegestão – gestão dos ativos através de sensores – por meio das quais poderão ser implementados novos serviços às cidades e aos cidadãos, no conceito atualmente reconhecido por smart cities.

“Notamos a necessidade de aprofundar a discussão destes temas e publicar este primeiro Guia de Telegestão em Iluminação Pública após a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica introduzir em seu arcabouço regulatório a previsão de sistemas de telemedição de energia em iluminação pública, seja diretamente pelos municípios, seja por meio dos novos concessionários, proporcionando maior transparência na relação de consumo com as distribuidoras de energia”, destaca Iacovino.

O presidente da ABCIP ainda ressalta que existe uma ampla perspectiva de soluções que poderão ser geradas a partir dos ativos municipais e dos potenciais ganhos de produtividade e eficiência energética associados a estas novas tecnologias. “Esperamos sensibilizar o setor para importância da modernização da iluminação pública e implantação destas novas tecnologias na totalidade do parque, garantindo assim a medição de energia de forma integral e a universalização do acesso aos serviços que caracterizam uma cidade inteligente”, completa Iacovino.

De acordo com Claudio Monteiro, Coordenador do Comitê de Telegestão e Diretor de Tecnologia na Modulus One, o objetivo do guia é explicar de forma didática como operam os sistemas de telegestão. “A iluminação pública não é apenas o ponto de luz, mas uma infraestrutura de suporte para cidades inteligentes. Queremos promover essa plataforma de integração para o futuro”, destacou. Ele complementa que é fundamental o diálogo com o INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia para a evolução de alguns pontos, mas tudo vem caminhando de forma muito promissora.

Luciano Rosito, membro do Comitê e Diretor Comercial da Tecnowatt, explica que o guia é direcionado para quem está começando a atuação em qualquer área que envolve IP, apresentando desde conceitos mais básicos até modelos de integração com os sistemas de telegestão, incluindo questões relativas à interoperabilidade com outras plataformas. Ele reforça que a questão tecnológica é apenas um anexo ao guia, fundamentado por especificação técnica e por requisitos normativos. “A ideia não é limitar ou restringir determinada tecnologia, e sim levar segurança para quem for utilizar a telegestão e fazer essa transição de um sistema de controle simples e impreciso para uma tecnologia que já está disponível para a aplicação. Queremos acelerar de forma consistente a implantação dessa tecnologia no Brasil oferecendo elementos para que as pessoas conheçam e estudem cada vez mais como aplicá-la”, explica.

Para baixar o Guia: https://bit.ly/3nVwRbB

A Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços de Iluminação Pública (ABCIP) tem a função de representar, estimular e viabilizar as demandas deste setor, visando à promoção do planejamento integrado do espaço público dos municípios brasileiros, por meio de empreendimentos de longo prazo.

Entre os associados estão empresas concessionárias dos serviços de iluminação pública, os fornecedores de sistemas digitais, equipamentos e luminárias, os consultores jurídicos e os escritórios de projetos de engenharia e de viabilidade econômico-financeira no setor.

Por meio de um fórum permanente, a Associação acompanha e discute projetos desenvolvidos no mercado de iluminação pública, aprofundando temas relativos ao setor, além de defender os interesses dos associados junto às instâncias públicas.

Website: https://www.associacaoabcip.com.br/