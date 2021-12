Evento do IBRI debate utilização de redes sociais pelos investidores de varejo

Compartilhe Facebook

1 de dezembro de 2021.

São Paulo, 01/12/2021

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores está promovendo a 1ª Semana do RI entre 29 de novembro e 03 de dezembro de 2021, a partir das 17 horas. O evento gratuito ocorre no canal do IBRI no YouTube.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realiza a 1ª Semana do RI entre 29 de novembro e 03 de dezembro de 2021, a partir das 17 horas. O evento gratuito acontece on-line.

A 1ª Semana do RI de 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021 ocorre pouco antes da solenidade do Prêmio APIMEC IBRI, em 07 de dezembro de 2021, às 18:30.

Próximos painéis da programação da 1ª Semana do RI:

01 de dezembro de 2021:

17 horas – RI + Robôs – Qual a importância do digital em Relações com Investidores?

Moderador:

Rodrigo Maia, Membro do Conselho de Administração do IBRI e Head de RI da Gerdau

Debatedores:

Chris Ackerson, VP Product da AlphaSense (apresentação em inglês)

João Bosco Oliveira Júnior, Consultor de Renda Variável da Bastter

Dia 02 de dezembro de 2021:

17 horas – A utilização de redes sociais pelos investidores de varejo nos EUA e Brasil

Moderador:

Geraldo Soares, Membro do Conselho de Administração do IBRI e Superintendente de RI do Itaú Unibanco

Debatedores:

Fabiane Goldstein, IR Senior Director da Grayling

Rogerio Santana, Diretor da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão)

Dia 03 de dezembro de 2021:

17 horas – Desafios e oportunidades na estruturação da área de RI

Moderador:

Phillipe Casale, Membro do Conselho de Administração do IBRI e Head de RI da Raízen

Debatedores:

Gabrielle Helú, Diretora de RI da Assaí Atacadista

Melissa Angelini, Diretora de RI da Blau Farmacêutica

A 1ª Semana do RI conta com o apoio institucional das seguintes instituições: ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas); AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais); ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias); APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais); FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado); IBEF-SP (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo); e IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

O evento é uma realização do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e tem apoio da Innova All Around The Brand e Ten Meetings.

Para participar, basta acessar:

https://www.semanadori.com.br/

