Samsung Best of Blues and Rock tem shows dias 3 e 5 de dezembro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de dezembro de 2021.

São Paulo 1/12/2021 – Plataforma foi concebida para conectar gêneros como o blues, rock e jazz a um conjunto de ações que envolve cultura e acessibilidade,

Shows do Best of Blues and Rock serão nos dias 3 e 5 de dezembro

Fãs de Aretha Franklin (Cacá Magalhães), Foo Fighters (Di Ferrero), Deep Purple (Andreas Kisser), Oasis (Vitor Kley), Queen (Jazz Sinfônica), Carlos Santana (Francisco, El Hombre) que se preparem. Sexta, dia 3, e domingo, 5, tem shows nos canais oficiais do projeto (www.bestofbluesandrock.com.br), e Claro TV, às 20 horas e 18 horas, respectivamente.

3 dezembro 2021 (sexta-feira) 20h00

Best of Blues and Rock com Cacá Magalhães + Di Ferrero + Andreas Kisser

YouTube: https://youtu.be/K42xDN_rs14

Facebook: https://www.facebook.com/events/453247186419497/

5 dezembro 2021 (sexta-feira) 18h00

Best of Blues and Rock com Vitor Kley + Jazz Sinfônica + Francisco, El Hombre

YouTube: https://youtu.be/8DZtWM-1A7I

Facebook: https://www.facebook.com/events/2440639536068508/

Ana Clara Magalhães acaba de completar 15 anos, e no palco é uma intérprete como suas influenciadoras Nina Simone, Etta James e Cássia Eller. Por influência do avô, cresceu também ouvindo Aretha Franklin, que ela homenageia nesta edição do Samsung Best of Blues and Rock. “Me sinto honrada de cantar Aretha e participar desse projeto”, contou Cacá, que ano que vem pretende fazer shows em três estados. No melhor estilo do soul, Cacá Magalhães participou da gravação do especial fazendo lembrar suas musas.

Para quem cresceu ouvindo e aprendendo a tocar Foo Fighters, Di Ferrero se sentiu levado para casa no palco do Samsung Best of Blues, um projeto elogiado por ele. Di lança um single e no começo do ano seu primeiro álbum solo. O cantor e compositor Di Ferrero, que inicialmente pensou em homenagear o Dire Straits, por influência do pai, mandou ver clássicos do Foo Fighters.

Andreas Rudolf Kisser, guitarrista e compositor, homenageou o Deep Purple. Com incursões por bandas como o Sepultura, seu modo de tocar atraiu um fã musical muito próximo, seu filho Yohan, com quem exercita os mais variados acordes do metal. Andreas Kisser e sua guitarra mergulham no universo do rock pesado do Deep Purple, precursores do heavy metal e do hard rock moderno.

Os jovens talentos Vitor Kley e a banda Francisco, El Hombre subiram ao palco do Tom Brasil para gravar os shows do Samsung Best of Blues and Rock a serem apresentados com a Jazz Sinfônica Brasil. Perto de iniciar a imersão para gravar o terceiro disco, a Francisco, El Hombre, liderada pelos irmãos Sebastian e Mateo, abriu espaço na agenda para aceitar homenagear Carlos Santana tocando pela primeira vez com uma orquestra. “Imagino um rio de sons para mergulharmos na nova experiência”, exultou Mateo Piracés-Ugarte.

O gaúcho Vitor Kley, que escolheu homenagear o grupo Oasis, disse ter “pirado” com a ideia de tocar com a Jazz Sinfônica Brasil pela primeira vez. Às vésperas de gravar novo single, ele optou pelo Oasis por conhecer as letras e ter acompanhado a carreira do extinto grupo.

O maestro Ruriá Duprat, à frente da Jazz Sinfônica Brasil há um ano, disse adorar tocar com músicos novos e talentosos. Depois de subir ao palco do Tom Brasil homenageando o Queen, ele e 24 músicos da orquestra arrumaram as malas e viajaram para Dubai, onde por uma semana tocaram no pavilhão São Paulo da Expo Dubai.

A plataforma

Criado em 2013 pela Dançar Marketing, o Samsung Best of Blues and Rock foi concebido para conectar gêneros como o blues, rock e jazz a um conjunto de ações que envolve cultura, acessibilidade, tecnologia, inovação e educação.

Parceira na criação do projeto, que contabiliza 120 shows, 210 artistas, – entre eles Tom Morello, Joss Stone, Chris Cornell, Jeff Beck, Richie Sambora – e 250 mil pessoas nos shows abertos, a Samsung tem o naming rights da plataforma desde 2014.

Inteiramente on-line, para preservar artistas e público diante da pandemia de Covid-19, o Samsung Best of Blues and Rock edição 2021 é apresentado pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura.

Website: http://www.bestofbluesandrock.com.br