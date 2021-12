Como usar o marketing para ter maior sucesso na área da saúde?

Compartilhe Facebook

2 de dezembro de 2021.

São Paulo 2/12/2021 – O Marketing Digital na saúde tem como objetivo trazer informações relevantes aos pacientes.

O marketing em saúde digital é hoje uma das principais estratégias para obter clientes em clinicas e hospitais.

O marketing digital na área da saúde é uma prática que está em crescimento. Mas por muito tempo a área da saúde foi adversa ao marketing, por causa de seu código de ética. Porém, a revolução tecnológica que se vive hoje em dia, mudou a forma em que os profissionais da área lidavam com o marketing digital.

A internet hoje em dia é uma das maiores aliadas das pessoas para identificar um problema de saúde. Ao sentir algo diferente, busca na internet informações de qualidade sobre seus sintomas, ou para procurar alguma clínica ou hospital para se consultar. Então, seja para atrair novos pacientes ou fidelizar os já existentes, as estratégias de marketing saúde digital com um conteúdo de qualidade são fundamentais para a visibilidade da sua clínica médica.

Saúde Digital: como funciona?

A principal estratégia aliada do marketing digital para saúde, é o Inbound Marketing . Através dela, é usado as principais ferramentas de comunicação pela internet, como sites, blogs e redes sociais para divulgar a imagem do profissional ou empresa como fonte de informação e autoridade na área em que atua. Além disso, possui um poder de segmentação muito maior, com custo de campanhas menores, potencializando o processo e aumentando o retorno financeiro.

O foco no conteúdo é o que torna as novas estratégias ainda mais fortes. O Marketing Digital na saúde tem como objetivo trazer informações relevantes aos pacientes. Esse conteúdo deve também ser personalizado e incorporar as características e a experiência do profissional.

Conteúdo para Saúde Digital

A principal estratégia do marketing na área da saúde, é contar com conteúdos pensados exclusivamente para esse objetivo. Os próprios profissionais podem produzir conteúdos e publicá-los nos seus canais de comunicação, como blogs e redes sociais. Porém alguns fatores podem levar a necessidade de procurar profissionais especializados para realizar essa tarefa. Esses fatores são:

falta de tempo para produzir o conteúdo;

impossibilidade para manter uma frequência nas publicações;

dificuldade para gerenciar interações com o público;

dificuldade para pensar estrategicamente (pensar em chamadas e imagens atrativas)

dificuldade para escrever de forma acessível para os pacientes, sem termos técnicos.

Assim como todas as especialidades, o marketing exige técnicas para traduzir estratégias em resultados.

Personalizar o conteúdo publicado é muito importante para quem quer se tornar uma autoridade na área em que atua. Copiar o que foi publicado em outros blogs, e publicar no seu, não vai funcionar. Em algumas áreas como telemedicina e laudos à distância, o marketing em saúde é ainda mais importante.

Saúde Digital na Telemedicina e Laudos à distância

Conforme dito anteriormente, a internet ajuda a diminuir distâncias, e na área da saúde, isso não poderia ser diferente. A Telemedicina e os laudos à distância se popularizaram na pandemia do Covid-19 e trouxeram inúmeros benefícios para a área. Os pacientes que procuram atendimento médico de qualidade, com o conforto e segurança de sua própria casa, é um paciente que possui a mente aberta para o uso de tecnologias, em seus mais diversos tipos de ações.

Para atender a essa nova demanda e conquistar esse cliente, é necessário promover cada vez mais a prática de consultas online e o recebimento de laudos de exames à distância, e ter um plano de marketing digital bastante coeso e consistente. Dentre os principais benefícios de usar o marketing para promover as vendas dessas modalidades, estão:

A possibilidade de obter mais clientes, visto que é possível otimizar seu tempo para atender mais pacientes;

Maior divulgação do serviço;

Dar informações de qualidade ao cliente;

Se aproximar de seus pacientes;

Maior relevância em seu setor;

Laudos à distância;

Atender pacientes de diversas regiões;

Agilidade na entrega dos resultados para os pacientes;

Economia dos custos gastos com deslocamento;

Redução do tempo de atendimento e dos custos operacionais para o profissional;

Facilidade na troca de informações com outros profissionais da saúde;

Ampliação da agenda clínica dos especialistas.

A procura pela telemedicina, monitoramento e por laudos à distância ficou muito mais evidente durante a pandemia, mas já se sabe que veio para ficar.

O Marketing Digital é hoje a grande oportunidade para profissionais da área da Saúde. Com ele, é possível cumprir um novo papel social, facilitar a vida dos pacientes com informações de qualidade e ainda fortalecer a sua imagem perante a comunidade. Com a orientação correta, os ganhos de tempo e financeiros são significativos. A Agência Legions tem anos de experiência no mercado.

