The Banker elege Santander o Melhor Banco no Brasil em 2021

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 2 de dezembro de 2021.

São Paulo (SP) 2/12/2021 –

Grupo recebeu o reconhecimento por sua atuação nas Américas e também teve suas subsidiárias premiadas na Argentina, Chile, México e Portugal

A revista The Banker, tradicional publicação global de inteligência de mercado especializada no setor financeiro, elegeu o Santander como o Melhor Banco do Ano das Américas, além de premiar a instituição no Brasil, Argentina, Chile, México e Portugal. O reconhecimento deve-se ao “compromisso de longa data” da instituição com a região, onde construiu “uma rede influente e lucrativa”. O periódico também destacou iniciativas do Santander para promover a inclusão financeira e desenvolver a digitalização nestes países.

O título também levou em consideração o papel fundamental do Banco como entidade financiadora de projetos sustentáveis. No Brasil, o financiamento ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês) atingiu R$ 27 bilhões em 2020. Neste ano, até agosto o Santander já superou a cifra de R$ 46 bilhões para áreas de energia limpa, títulos verdes, agricultura sustentável e microcrédito.

Entre as iniciativas reconhecidas está a Superdigital, plataforma de inclusão financeira que, até 2023, estima alcançar cinco milhões de clientes. Ainda no que tange a digitalização, no último ano foi lançada uma nova conta corrente digital no Chile, a Santander Life. E, na Argentina, o Santander trabalha a implantação de uma versão 100% digital do Banco, o Openbank, para o mercado local.

Além disso, o desempenho da Getnet, empresa global de tecnologia especializada em meios de pagamento, foi destacado. A empresa passou a operar além do território brasileiro e chegou aos demais países latinos e Europa. A expansão fez com que se tornasse a terceira maior adquirente comercial da América Latina, com o processamento de cerca de R$ 570 bilhões em todo o mundo. O número reflete quatro bilhões de transações em 2020 e mais de 1,2 milhão de clientes.

“Após um ano de grandes resultados e maior eficiência, estamos felizes pelo reconhecimento do esforço de nossos colaboradores nas Américas. Continuaremos trabalhando para fortalecer os negócios e ajudar pessoas e empresas a prosperar”, diz José Antonio Álvarez, CEO do Grupo Santander. “Vemos oportunidades significativas de crescimento dos negócios. Nosso foco é aumentar a colaboração entre os países para melhor servir aos clientes e apoiar os fluxos comerciais entre os mercados, enquanto alavancamos a tecnologia para aumentar o alcance do atendimento”.

Website: http://www.santander.com.br