O que muda nos benefícios vale-refeição e vale-alimentação com o novo decreto

* Por: - 2 de dezembro de 2021.

2/12/2021 –

O Programa de Alimentação do Trabalhador está mudando. O novo decreto impacta empresas e funcionários.

Os benefícios vale-refeição e vale-alimentação têm um papel fundamental nas relações de trabalho. Historicamente, representam um instrumento de apoio à produtividade, de melhoria de qualidade de vida e de atração e retenção de talentos, além de oferecer incentivos e vantagens fiscais para empregadores.

No último mês, o PAT passou por uma grande mudança, e teve algumas de suas regras alteradas. Os executivos da Sodexo Benefícios e Incentivos Renato Pelissaro, CMO, Willian Gil, Diretor de Relações Institucionais, e Jacinto Miotto, Vice-presidente Comercial, discutiram, no vídeo a seguir, os impactos para empregadores, funcionários e estabelecimentos que aceitam cartões de benefício.

História do PAT

O PAT foi criado em 1976 com o intuito garantir alimentação de qualidade e nutricionalmente adequada para o trabalhador e em contrapartida ao empregador possibilita a isenção de encargos sociais e de inentivo fiscal. Com o tempo, diversas regras foram alteradas, principalmente com o aumento do empreendedorismo e criação de novos negócios.

E no dia 10 de dezembro de 2021, entrará em vigor a nova regulação do PAT, porém, algumas de suas novas regras só passará valer em 18 meses a partir de novembro de 2021.

Website: https://www.sodexobeneficios.com.br/qualidade-de-vida/noticias/sobre-a-sodexo/o-que-muda-no-beneficio-alimentacao-entenda-o-novo-decreto-do-pat.htm

https://youtube.com/watch?v=aqaMOA8b3R