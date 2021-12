Seletiva do Campeonato Mundial dos Alunos Criativos acontece agora em dezembro

Compartilhe Facebook

* Por: - 3 de dezembro de 2021.

O evento tem como objetivo a seleção dos alunos criativos, para integrar a representação brasileira. O Campeonato Mundial dos Alunos Criativos é voltado para estudantes de design, ilustração, publicidade, fotografia e artes, o campeonato tem como objetivo premiar os novos profissionais que se utilizam de técnicas possibilitadas pelas ferramentas.

As escolas estão cada vez mais incorporando novas tecnologias no seu dia a dia com o objetivo de oferecer oportunidades para que seus alunos possam explorar e experimentar ideias criativas, com abordagens mais originais. A tecnologia deve levar o aluno a ser um pensador criativo, se desenvolvendo por meio de trabalhos que envolvam a experimentação de novas formas de se relacionar com o resto do mundo.

As escolas e professores precisam refletir sobre o processo educacional para poder apoiar e praticar projetos orientados por uma participação ativa e criativa da turma em classe. A escola deve fazer parte deste novo mundo, onde a tecnologia se tornou parte integrante da vida moderna.

Segundo o último censo do IBGE de 2010, a população brasileira é majoritariamente jovem, sendo que 52% tem entre 14 e 29 anos e mais de 80% deles vivem em áreas urbanas. É também uma juventude diversa em uma perspectiva étnico racial: quase 50% deles se declara negro ou pardo, enquanto 34% se declara branco.

Algumas iniciativas premiam jovens estudantes de todos Brasil que interferem para melhor suas cidades, escolas e comunidades. Os projetos selecionados são uma pequena amostragem de uma juventude que, contrariando o senso comum de uma faixa etária de pouca ação, está engajada na construção de um mundo mais justo

Uma das iniciativas é o Campeonato Mundial dos Alunos Criativos. Em 2021, foi realizada a primeira seletiva com tecnologias Adobe. Foram 52 inscritos de 6 estados brasileiros, e a Seletiva aconteceu simultaneamente em São Paulo, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campinas e Cascavel.

Foram classificados os alunos: Gustavo Oliveira, de Goiânia GO, na categoria Adobe Illustrator; e Jessica Cruz, de Sumaré SP, na categoria Adobe Photoshop.

O ACA World Championship 2021, em seu oitavo ano atraiu mais de 130 competidores vindos de 65 países diferentes, e pela primeira vez contou com a participação do Brasil, e já com a premiação de vice-campeão mundial para Gustavo Oliveira.

Segundo Álvaro Venegas, diretor presidente do grupo ENG, parceiro oficial do evento: “Nosso objetivo inicial era apenas participar do campeonato com a nossa seletiva nacional, pois nas edições anteriores o Brasil não teve representante. E foi uma conquista maravilhosa que já em nosso primeiro ano tenhamos sido premiados com a segunda colocação mundial. Isso eleva nossas expectativas para a edição de 2022, quando teremos o objetivo a participação de 400 jovens, de pelo menos 20 estados brasileiros”.

Para atrair ainda mais alunos para o campeonato, a ENG fará um evento com potenciais parceiros na próxima semana de forma on-line, e que contará com a participação de Instituições de Ensino Superior e Profissionalizante de todo o Brasil que queiram que seus alunos participem das próximas edições do evento.

“O feito histórico demonstra a força do aluno criativo nacional e abre portas para esses futuros profissionais no mercado internacional”. Comenta Álvaro.

A Certiport é a empresa que organiza a competição Mundial, que vai acontecer em fins de julho de 2022 na Califórnia, USA.

Serviço: Seletiva brasileira do Campeonato Mundial dos Alunos Criativos

As inscrições para o evento de dezembro de 2021 – On-line dirigentes de Instituições de Ensino: https://www.eng.com.br/aca

Website: http://www.eng.com.br