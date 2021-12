Dispositivo de reconhecimento facial VisionPass da IDEMIA obtém pontuação máxima

Compartilhe Facebook

3 de dezembro de 2021.

A IDEMIA anuncia que seu dispositivo de reconhecimento facial para controle de acesso VisionPass atingiu 100% de precisão nas avaliações de detecção de ataque de apresentação nível 1 e 2 (PAD/spoofing attack) do laboratório iBeta. O VisionPass é o único terminal do mundo que permite ao mercado alcançar esse nível de desempenho, representando uma garantia essencial de qualidade.

O dispositivo VisionPass realizou com 100% de precisão os testes iBeta PAD (Presentation Attack Detection), que medem a resistência a ataques mediante a apresentação de fotos e máscaras 3D;

Este é um critério de qualidade essencial para tal dispositivo destinado a fortalecer a segurança do acesso físico;

VisionPass é o único terminal biométrico que permite ao mercado atingir tal nível de precisão.

Dispositivos biométricos da IDEMIA passam em testes de laboratórios independentes

Os clientes que desejam implantar terminais biométricos têm que acreditar nas próprias declarações do fabricante sobre a qualidade e o desempenho do produto, pois quando não há fontes externas independentes para validar as reivindicações do fabricante, fica difícil para os clientes realizarem testes extensivos e empíricos por conta própria. Portanto, é crucial validar os elementos de desempenho desses terminais, já que estes se destinam a melhorar a segurança e evitar invasões.

No caso particular do reconhecimento facial, é essencial escolher um terminal que se mantenha eficiente mesmo diante de usuários com máscara protetora e que resista a tentativas de fraude por meio da apresentação de fotos impressas em papel, exibidas em uma tela de smartphone, ou mesmo pelo uso de máscaras 3D, que reproduzem o rosto de um usuário autorizado. Tais recursos resultam da combinação de componentes de hardware e algoritmos biométricos usados no dispositivo.

A iniciativa da IDEMIA de enviar o VisionPass para testes prova que o dispositivo atende aos parâmetros de excelência estabelecidos por um laboratório independente e demonstra a confiança que tem em seus algoritmos e terminais.

Como uma empresa líder em segurança digital, com forte experiência em criptografia, segurança embutida e algoritmos biométricos usados em aplicações governamentais, pagamentos e telecomunicações; e como líder mundial em biometria para controle de acesso, a IDEMIA é a única fabricante de dispositivos biométricos a ter seus algoritmos testados pelo NIST e DHS nos EUA, e a submeter seus softwares e produtos à avaliação do laboratório iBeta.

A iBeta vem fornecendo serviços cruciais de testagem de software para as marcas mais confiáveis do mundo desde 1999, e desenvolveu testes biométricos únicos, sendo um laboratório de testes biométricos credenciado pelo NIST NVLAP. Em particular, o iBeta realiza testes de detecção de ataque de apresentação (PAD) * de acordo com o padrão ISO/IEC 30107-3 e em linha com a estrutura ISO/IEC 30107-1.

Pontuação máxima obtida nos testes de detecção de ataque de apresentação nível 1 e 2 da iBeta

O VisionPass, lançado em meados de 2020, é um dispositivo de controle de acesso extremamente poderoso que combina uma unidade óptica avançada composta por três câmeras (2D, 3D e infravermelho) e os principais algoritmos de reconhecimento facial da IDEMIA. O VisionPass foi submetido aos testes iBeta PAD em setembro e outubro de 2021. O terminal obteve a pontuação máxima de 100%, resistindo perfeitamente a centenas de diferentes tentativas de fraude por apresentação de fotos 2D e 3D e máscaras moldadas.

Esses resultados confirmam que o VisionPass é o dispositivo de reconhecimento facial mais avançado e eficiente do mercado, como já destacado por vários prêmios do setor. Esta avaliação do iBeta é uma informação importante para diretores de segurança e departamentos de compras, representando um elemento-chave na seleção de um terminal de reconhecimento facial que será usado para evitar invasões e proteger a segurança física dos bens de seus funcionários e da empresa.

Website: https://www.ibeta.com/iso-30107-3-presentation-attack-detection-confirmation-letters/