Verde é cor de destaque em projetos de interiores

* Por: - 7 de dezembro de 2021.

Curitiba, PR 7/12/2021 –

Versatilidade e sensação de bem-estar fazem da cor uma das favoritas do momento

Associada à natureza, bem-estar e esperança, a cor verde tem ganhado destaque por levar frescor e leveza aos mais diversos ambientes. Em tempos de reconexão com a casa e com o natural, a tonalidade tornou-se protagonista e sua versatilidade permite aplicações que vão do piso ao teto.

As cores têm um papel fundamental na vida das pessoas, afinal, o espaço em que vivem ou trabalham irá influenciar diretamente em como se sentem e se relacionam com os outros. Nesse sentido, as nuances do verde podem colaborar para um dia a dia mais tranquilo e equilibrado. Prova disso é o uso cada vez mais frequente de “salas verdes” em espaços coletivos como forma de aliviar o estresse.

A facilidade na combinação é outro ponto que levou a cor a ganhar notoriedade nos projetos de interiores. A ampla gama de tons permite aproximá-la tanto de tons quentes, quanto frios, podendo ser utilizada nas mais distintas paletas de cores.

“A tonalidade é versátil tanto para combinações com elementos brutos da arquitetura, como cimento queimado e madeiras naturais, quanto para espaços mais sofisticados, criados com mármores, metais e madeiras em tons mais tradicionais”, afirma Delci Bortolotto, gerente de marketing da Sudati MDF, que no último ano lançou o padrão Amazônia, um verde em tons terrosos.

Quem tem apostado no uso da cor, é o arquiteto Michael Zanghelini, que projetou um ambiente com o padrão Amazônia, para a CASACOR Santa Catarina 2021. “Nos últimos tempos, priorizamos muito o conforto. Nesse cenário, nos projetos de interiores, mesmo que de forma subjetiva ou até mesmo inconsciente, o verde se destaca por ser uma cor agradável, que remete à saúde e bem-estar”, comenta o profissional.

