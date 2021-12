4 melhores estratégias de Vídeo Poker que até jogadores iniciantes devem saber

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2021.

Descubra quais as quatro melhores estratégias para ter melhores resultados no vídeo poker que você deve aprender o quanto antes.

Entre os jogadores mais experientes, o vídeo poker é conhecido como um jogo de cassino mais engessado e com poucas oportunidades de aumentar as chances de ter um bom resultado. Isso acontece pois o usuário tem de jogar contra o computador e a seu único triunfo na rodada é ter a sorte de conseguir uma boa mão.

Com uma grande popularidade em cassinos online, o vídeo poker pode ser encontrado em todos eles em suas principais versões. Mas, o que a grande maioria ainda não sabe é que existe quatro estratégias entre tantas disseminadas nos fóruns de jogadores que podem entregar resultados reais no aumento das chances de o jogador ter um bom retorno.

Estratégias que podem ser aplicadas até mesmo em vídeo poker gratis que vão entregar uma melhora significativa nas chances do jogador. Para entender melhor quais são estas estratégias e como elas funcionam, leia este artigo até o final com total atenção.

Melhores estratégias de Vídeo Poker

Separamos abaixo estratégias já testadas e utilizadas por jogadores profissionais, que a maioria já indica que jogadores iniciantes comecem a sua jornada aplicando e se familiarizando com estas estratégias para que o caminho no jogo seja mais produtivo e os resultados positivos.

Entenda a tabela de pagamentos

A primeira e principal estratégia que o jogador pode utilizar para sempre ter as melhores chances de resultado ao seu lado é entender como a tabela de pagamentos no vídeo poker funciona. Mas, o que é a tabela de pagamentos? É a tabela onde o jogo demonstra qual o prêmio para cada mão que o jogador conseguir dentro do jogo.

Se você já for um jogador de pôquer tradicional Texas Holde’m já está um passo a frente, pois o vídeo poker tem como base de valor a hierarquia de cartas desta versão de pôquer.

Aposte no maior prêmio

Uma estratégia muito utilizada e aceita entre os jogadores mais experientes de vídeo poker é a de sempre fazer a aposta no melhor prêmio da rodada. A resposta do porquê fazer isso é óbvia: Já que o jogo te dá a opção de escolher o valor do prêmio pela mão em cada rodada, é importante sempre escolher o prêmio mais alto, pois caso o jogador saia como uma boa mão, poderá ter o melhor valor como prêmio ao final da rodada.

Escolha um vídeo poker com RTP alto

Existe uma variedade alta de vídeo poker em cassinos online, a variação também se aplica ao RTP que é a sigla em inglês para a porcentagem de retorno ao jogador. A estratégia aqui é bem simples, escolha sempre os jogos com maior RTP.

O Vídeo Poker é conhecido por oferecer as maiores porcentagens de RTP chegando até mesmo a 100% na Party Poker, esteja atento ao valor do jogo e faça a escolha certa.

Entenda como montar sua mão

Uma estratégia muito importante no jogo é a de estar a par de todas as combinações em mãos para que possa escolher com maior assertividade no momento em que o jogo apresentar as cartas possíveis para a sua mão.

É importante observar todas as cartas entregues na rodada, ver quais as mais importantes e entender que mãos estas podem formar para já eliminar as cartas de menor valor, aumentando as chances de ter uma mão vencedora.

Concluindo

Mesmo que grande parte do resultado do jogador no vídeo poker esteja sobre a sorte, aplicar as estratégias que explicamos neste artigo podem aumentar significativamente as chances do jogador de ter bons resultados no jogo sem que seu investimento seja esgotado.

As dicas são simples, mas devem ser aplicadas com consistência para que tenham algum efeito no médio e longo prazo nos resultados do jogador, siga as estratégias e seus resultados, com toda certeza, serão melhores.