Ferramentas para planejamento de palavra-chave

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2021.

Conheça seis recursos ótimos para definir palavras-chave

Escolher a palavra-chave ideal para atingir o seu mercado pode ser um longo processo se for feito de forma manual. Mas, felizmente, existem ferramentas para ajudar nesse planejamento.

A definição de palavras-chave é fundamental e faz parte do cotidiano de uma agência de SEO. Para facilitar esse processo, foram desenvolvidas algumas ferramentas que garantem menos tempo e mais qualidade, pois elas usam dados sobre as palavras mais utilizadas e, assim, você consegue definir qual é a ideal para usar.

Abaixo, conheça seis ferramentas fundamentais para o planejamento de palavras-chave.

1 – Google Keyword Planner

O Google Keyword Planner é uma ferramenta gratuita e uma das mais confiáveis e simples de se usar. Por ser do Google, ela contém muitos dados, já que muitas empresas adotam estratégias que envolvem seu uso. O fato de ser de uma empresa reconhecida mundialmente também ajuda na popularidade do produto.

Seu uso consiste basicamente em escrever seu termo de pesquisa e, então, ele apresenta os temas buscados, os anúncios e as palavras-chave sugeridas para aquele nicho. Isso auxilia no processo de verificar informações sobre concorrência e na estratégia de marketing a se adotar; porém, a ferramenta não exibe o volume médio de pesquisas e dados referentes às plataformas concorrentes.

2 – Google Trends

O Google Trends é outra ferramenta gratuita do Google. Muito popular, ela disponibiliza vários dados confiáveis e muito úteis para criar estratégias de marketing.

Essa ferramenta permite visualizar os assuntos em alta e as palavras-chave mais utilizadas pelos usuários. Essa procura pode ser filtrada por um determinado local, tempo e modelos de busca. Em outras palavras, o Google Trends possibilita que você pesquise sobre a utilização de um termo ou palavra-chave em um período, cidade e até mesmo se foi na aba de imagens ou vídeos do Google.

3 – Übersuggest

Uma das ferramentas mais simples e objetivas dessa lista é a Übersuggest. Ela é gratuita, fácil de utilizar e permite pesquisas específicas de palavras-chave. Um dos pontos de destaque dela é que mostra sugestões com base em termos de pesquisa utilizados para imagens, vídeos, notícias e Google Shopping.

Seu lado negativo é que não permite analisar concorrentes ou volume médio de pesquisas, já que a única funcionalidade é exibir as sugestões de palavras-chave organizadas em ordem alfabética. Porém, pela especificidade e variedade de suas buscas, é uma ferramenta muito valiosa.

4 – Keyword Tool

A Keyword Tool é a ferramenta perfeita para quem está começando a se aventurar no mundo do marketing digital e SEO. Com planos gratuitos e pagos, ela permite que você digite parte de uma palavra-chave e te sugere os termos mais pesquisados e relacionados que você pode utilizar no lugar.

Se você quiser apenas usar o gerador de palavras-chave, o plano gratuito é uma ótima opção; mas, se quiser realizar uma pesquisa mais aprofundada e ter acesso a diferentes dados úteis para sua estratégia, o plano pago é o ideal.

5 – SEMrush

O SEMrush possui planos gratuitos e planos pagos, então a maior parte de suas funcionalidades só está disponível para os que contratam o serviço. Ele possui um diferencial se comparado ao Keyword Planner, pois, enquanto este apresenta os dados em faixas, o SEMrush informa dados absolutos.

Em outras palavras, você consegue ter acesso às informações com números inteiros, o que ajuda muito no planejamento.

Ele exibe termos de pesquisa relacionados e volume de buscas e também possui filtros que permitem analisar as palavras-chave mais utilizadas pelos concorrentes.

6 – Moz Keyword Explorer

O Moz Keyword Explorer possui planos pagos e gratuitos, e, como em outras ferramentas, o plano pago possui funções como analisar os concorrentes, o volume e os termos de pesquisa para sugerir palavras-chave.

O grande diferencial nele é criar escalas de 0 a 100 para classificar as palavras-chave mais utilizadas, sendo 0 a mais fácil de ranquear; conforme aumenta o índice, cresce também a dificuldade.